Правообладатель иллюстрации Daniela Tejada Image caption Даниэла Техада ранее заявляла, что её мужа содержат в бесчеловечных условиях

Аспирант Мэтью Хеджес из Даремского университета приговорен к пожизненному заключению за шпионаж против Объединенных Арабских Эмиратов.

Хеджес, которому 31 год, не признает себя виновным, утверждая, что он занимался в этой стране научными исследованиями.

Суд в Абу-Даби признал его виновным в шпионаже в пользу британского правительства. Родственники Хеджеса утверждают, что приговор основан на самооговоре обвиняемого.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что британская сторона в срочном порядке добивается встречи с властями Эмиратов.

По ее словам, министр иностранных дел Джереми Хант пытается дозвониться до министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бин Зайеда.

Джереми Хант заявил, что он глубоко поражен и разочарован приговором.

Он уже обсуждал это дело на самом высоком уровне в правительстве ОАЭ и, по его словам, приговор суда противоречит ранее полученным заверениям.

"Это не то, что мы ожидаем от друзей и заслуживающих доверия партнеров", - сказал Хант.

Ранее родственники Хеджеса заявляли, что в течение шести недель с момента ареста его подвергали допросам без участия адвоката, а консульская помощь ему не предоставлялась.

В ходе этих допросов, говорится в заявлении семьи, его заставили подписать документ на арабском языке, который, как оказалось, был признанием вины.

"Мэтью не говорит и не читает по-арабски", - говорится в заявлении семьи.

Правообладатель иллюстрации Daniela Tejada Image caption Даниэла Техада не раз заявляла, что не верит тому, что ее муж - шпион

Жена Хеджеса Даниэла Техада, которая присутствовала на кратком заседании суда, заявила, что находится в полном шоке от приговора.

"Мэтью невиновен. Форин-офис это знает, и властям ОАЭ было сообщено, что Мэтью не является британским шпионом, - сказал она. - Всё это дело с самого начала велось возмутительным образом, и никто не интересовался судьбой Мэтью".

По ее словам, британское правительство обязано вмешаться, а властям ОАЭ должно быть стыдно за столь очевидную несправедливость.

По словам жены, Мэтью лишь покачал головой в момент объявления приговора.

"Я очень боюсь за Матта. Я не знаю, куда его отправят и что теперь будет", - сказала Даниэла.

Выступая в парламенте, депутат-консерватор Криспин Блант, заявил, обращаясь к премьер-министру: "Если его не освободят, я не вижу причин, по которым мы обязаны оказывать им содействие в обороне".

Пол Адамс,

дипломатический корреспондент Би-би-си

Я с уверенностью ожидал хороших известий сегодня, потому что все признаки, которые были получены по приватным и официальным каналам, а также заверения, данные семье, Форин-офису и депутатам парламента, указывали на то, что ОАЭ чувствует себя неловко из-за этого дела и желает как можно быстрее его закрыть.

Никто не ожидал, что вместо этого мы услышим приговор о пожизненном заключении. Это совершенно обескуражило всех.

По сообщению газеты National, выходящей в Абу-Даби, пожизненное заключение означает максимальный срок в 25 лет, после чего Хеджес будет депортирован.

У Хеджеса, который также будет обязан оплатить судебные издержки, есть 30 суток на подачу апелляции, в течение которых он будет содержаться под стражей, сообщает газета.

Правообладатель иллюстрации Daniela Tejada Image caption Мэтью Хеджес был задержан в аэропорту Дубая в мае

Она также приводит слова генерального прокурора доктора Хамада Аш Шамси, о том, что Хеджес якобы признал предъявленные ему обвинения в ходе допросов.

Министр иностранных дел Джереми Хант призвал власти ОАЭ к пересмотру дела.

"Наши консульские работники находятся в тесном контакте с Мэтью Хеджесом и его семьей, - сказал министр. - Мы будет продолжать делать всё возможное для его поддержки".

По данным Би-би-си, Хеджес находится в плохом физическом и психическом состоянии.

Его жена утверждает, что его здоровью был нанесен серьезный урон в ходе одиночного заключения, а также насильственным приемом множества лекарств в тюрьме, от которых его ежедневно тошнило.

Вице-канцлер Даремского университета профессор Стюарт Корбридж заявил, что условия, в которых содержится Хеджес, являются нарушением его прав как личности.

"Этот приговор был принят в отсутствие чего-либо, напоминающего справедливый судебный процесс", - сказал он.

"У нас нет сведений о том, на каких основаниях Матт получил этот приговор и у нас нет причин считать, что он занимался чем-то кроме законных научных исследований.

"Мы намерены принять все возможные меры, чтобы обеспечить скорейшее возвращение Матта на родину".