Следствие по делу Скрипаля: оставшимся "Новичком" можно было отравить еще тысячи людей

Image caption По мнению британской полиции, флакон с "Новичком" был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, заявил Би-би-си офицер полиции Дин Хейдон, руководящий расследованием отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В интервью для программы Би-би-си "Панорама" Хейдон продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери в июне 2018 года. Он затем подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих госпитализировали 30 июня из их дома в соседнем городке Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули к настоящему моменту выписали из больницы.

"Как вы видите, по размеру бутылочка очень небольшая. У нее был запаянный колпачок, который и содержал "Новичок". Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель", - пояснил Хейдон.

По мнению британской полиции, флакон был специально сконструирован так, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество "Новичка", - сказад Хейдон. На уточняющий вопрос корреспондента Би-би-си офицер ответил, что вещества могло бы хватить для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Флакон с этикеткой Nina Ricci был найден в мусорном баке на кухне дома Чарли Роули в городе Эймсбери недалеко от Солсбери

"Сложно точно сказать, но, вероятно, несколько тысяч. Очень вероятно. Количество [вещества] в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были абсолютно безрассудными", - добавил глава расследования.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года.

Media playback is unsupported on your device Как устроен флакон с "Новичком"? Рассказывает глава расследования по делу Скрипалей

Британская прокуратура обвинила в совершении отравления граждан России, приехавших по паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом британские власти считают, что это не настоящие их имена, и называют нападавших офицерами ГРУ.

Позже СМИ сообщили, что Петров и Боширов уже много лет служат в ГРУ, а их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Москва все британские обвинения отвергает и называет безосновательными.

"Мы не думали, что русские отменят помилование Скрипаля"

Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock Image caption Бывший полковник ГРУ не раз говорил, что гордился службой в советской армии. Но после распада СССР считал свою воинскую присягу более недействительной

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же, а позже сократила максимальную численность британских дипломатических учреждений в России. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Впрочем, немало вопросов звучало и в адрес британских спецслужб. Британскую разведку МИ-6 упрекали в том, что она не смогла должным образом защитить своего бывшего агента.

В 2004 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. А через шесть лет бывшего полковника ГРУ и еще трех человек обменяли на 10 российских разведчиков, арестованных в США.

"Я думаю вопрос о том, какой уровень защиты предоставлять тому, кто был выпущен и обменян таким образом, варьируется от случая к случаю", - заявил в интервью Би-би-си бывший глава МИ-6 Джон Соуэрс. Он возглавлял британскую разведку с 2009 по 2016 год.

"Сейчас ясно, что мы ошиблись в оценках и что опасность, угрожавшая Скрипалю, была гораздо больше, чем мы думали. Но мы не ожидали, что русские откатят назад президентское решение о помиловании", - говорит бывший глава британской разведки.

"Раньше к формальным обменам [шпионами] обе стороны всегда относились с уважением", - добавляет он.

"Открыл окно в российскую армию"

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Скрипаль был завербован британцами в 1996 году в конце своей командировки в Испанию. В МИ-6 хотели, чтобы полковник вернулся в Россию и продвигался по карьерной лестнице в ГРУ. Скрипаль с заданием успешно справился, устроившись в центральный аппарат ГРУ.

На какое-то время он занял должность исполняющего обязанности начальника управления кадров ГРУ - то есть стал главным кадровиком службы.

Бывший резидент ЦРУ в Москве Джон Сифер высоко оценивает ценность сведений, передавашихся Скрипалем в середине 1990-х годов: "Сергей Скрипаль открыл окно в российскую армию, что было критически важно в тот момент".

"Личные дела людей, сведения об их местоположении, их слабые места, проблемы, личные вопросы - все это для разведки очень важные сведения", - продолжает Сифер.

"Если вы хотите понять, какую именно угрозу Россия представляет для Запада, вам нужно понимать то, как продумываются операции, и то, какие активы есть у российской разведки. Поэтому мы в МИ-6 пытались проникнуть в российские разведслужбы, включая ГРУ", - добавляет бывший глава МИ-6 Соуэрс.

Однозначного ответа на вопрос, почему покушение было совершено именно на Скрипаля, а не на кого-то еще из десятков российских агентов-перебежчиков, живущих на Западе, все еще нет.

В сентябре в СМИ появились данные, что уже живя в Великобритании, Скрипаль регулярно встречался с сотрудниками спецслужб Испании, Чехии и Эстонии. Некоторые посчитали, что Москва могла расценить такую активность Скрипаля, как продолжение работы на западную разведку, и нанести удар.

"Он участвовал в беседах, что совершенно нормально. И они в основном касались истории. Я не верю, что Скрипаль был бельмом на глазу для русских после того, как его обменяли. И, конечно, нет ничего, что может оправдать такую операцию, какая была проведена против него и его дочери", - отмечает Соуэрс.

"Понятно, что [Кремль] хотел передать русским послание, что где бы вы ни были, мы всегда сможем достать вас", - говорит бывший глава Ми-6.

Би-би-си также впервые удалось поговорить с сержантом полиции Ником Бейли, который первым осматривал дом Сергея Скрипаля 4 марта и был госпитализирован с симптомами отравления.