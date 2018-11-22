Полицейский, осматривавший дом Скрипаля: "Мы потеряли все"

Image caption Сержант Ник Бейли плохо себя почувствовал вскоре после посещения дома Сергея Скрипаля

Би-би-си впервые удалось поговорить с сержантом полиции Ником Бейли. Он первым осматривал дом Сергея Скрипаля 4 марта, после чего был госпитализирован с симптомами отравления. Затем следы "Новичка" нашли на множестве вещей в его доме.

Бейли рассказал, что проводил первый осмотр дома Скрипалей в защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с "Новичком".

"Я не знаю, как это было. Может быть, ["Новичок"] проник через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда я был в доме и вещество уже было на моей руке", - говорит Бейли.

На момент осмотра дома Скрипаля сержант не знал, что изначально "Новичок" был нанесен на ручку входной двери.

"Я долго пытался понять, что я сделал не так, какая именно ошибка привела меня к такому результату [отравлению - прим. Би-би-си]. Мне было важно понять, что я все сделал правильно" - добавляет Бейли.

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Полицейский рассказал Би-би-си, что почувствовал себя плохо довольно быстро. К тому моменту, когда он вышел из дома Скрипаля и стал снимать с себя защитный костюм, сержант уже почувствовал сильный жар.

"Мои зрачки стали как булавочные уколы. Мне было жарко, я потел. В тот момент я списал это на усталость", - рассказывает Бейли.

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На следующее утро полицейскому стало сильно хуже.

"Все тряслось. Я очень нетвердо стоял на ногах. Потел уже не только лоб, но и спина. Все мое тело истекало потом", - говорит сержант, с трудом подбирая слова.

Трудное восстановление

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Сержант полиции Солсбери Ник Бейли пробыл в больнице около двух недель

Бейли попал в больницу во вторник 6 марта - спустя чуть больше суток после отравления.

К тому моменту врачи еще не знали, чем именно отравили Скрипалей, и пробовали различные комбинации для того, чтобы спасти им жизнь.

Появление третьего пациента с непонятными симптомами всерьез обеспокоило врачей.

"Мы задавали себе вопрос: а не может ли быть так, что наши два пациента с непонятным диагнозом - это только начало какой-то эпидемии, которая может оказаться всепоглощающей, с массой летальных исходов? Потому что в тот момент мы действительно не знали ответа", - рассказала Би-би-си старшая медсестра больницы в Солсбери Лора Уилкинсон.

Медсестра отделения, куда доставили Бейли и Скрипалей, добавила, что сотрудники больницы боялись, что сами окажутся заражены непонятной инфекцией.

История спасения Скрипалей: врачи думали, что начинается эпидемия

К этому моменту в больнице уже находились специалисты из лаборатории Портон-Даун, специализирующейся на изучении химического оружия. Они пытались помочь определить, чем именно могли отравить Скрипалей.

Как только стало понятно, что пострадавшие получили дозу "Новичка", врачи стали говорить о том, что шансы пациентов на выздоровление крайне невелики.

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"У нас было весьма реально понимание того, что все три пациента могут умереть", - отмечает доктор Данкан Маррей.

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Когда Бейли сообщили, что в его крови обнаружен "Новичок", он был сильно напуган.

"Я испугался. Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови. Я знал, каково состояние других двух [отравившихся] и как это повлияло на них..." - добавляет полицейский.

Лечение полицейского было болезненным.

"Я все время был в сознании. Мне делали много инъекций. Иногда мне в руки кололи внутривенно пять или шесть препаратов одновременно. Физически через какое то время я стал чувствовать себя довольно онемевшим", - вспоминает сержант.

Через две с половиной недели после госпитализации Бейли выписали из больницы. Но трудности на этом не закончились.

По данным министерства обороны Великобритании, специалистам по химзащите пришлось исследовать, изъять и уничтожить тысячи тонн различных материалов.

Например, специалистам пришлось уничтожить практически все вещи из дома, где жил сержант полиции Ник Бейли.

"Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, включая все вещи детей. Мы потеряли машины - все, все. Да, было очень трудно это принять", - сказал Бейли.

"Физически я восстановился довольно быстро, спасибо сотрудникам больницы. А вот психологическое восстановление заняло дольше", - добавил он.

Сержант Бейли никогда не встречал Сергея и Юлию Скрипалей, которые были лечились в соседних с ним палатах. Он с трудом говорит о своем будущем.

"Бывают моменты, когда у меня возникают опасения о том, как это все могло повлиять на меня. Но я не могу контролировать это. Все случилось. И надо воспринимать каждый день таким, как он есть" - добавляет Бейли.

Сергей и Юлия Скрипаль были выписаны из больницы Солсбери в апреле и мая. 30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".