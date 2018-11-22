Роспотребнадзор предупреждает: "черная пятница" опасна

Правообладатель иллюстрации Pimenov Roman/TASS Image caption Россиян предостерегают от уловок продавцов в день начала распродаж

Ведомство, защищающее права потребителей в России, накануне старта распродаж в рамках "черной пятницы" опубликовало список рекомендаций для покупателей, как не стать жертвой обмана ритейлеров. Розничные торговцы ждут рекордной выручки.

"Черная пятница" в этом году продлится до 25 ноября. В России акция стартует 22 ноября в семь часов вечера.

В Роспотребнадзоре обеспокоены, что многие становятся жертвами обмана продавцов, "которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций".

Между продавцом и покупателем не возникнет конфликтных ситуаций, если "продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя", говорится в релизе ведомства. Это значит, что "продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции".

Продавец также должен проинформировать покупателей о скидках, в том числе по дисконтной карте, а также об условиях ее получения. В Роспотребнадзоре отметили, что в период "черной пятницы" покупатель имеет право вернуть или обменять товар, купленный по акции, а если в товаре обнаружен дефект, то продавец обязан его заменить, вернуть деньги или сделать дополнительную скидку.

Традиционно самые выгодные цены в "черную пятницу" ритейлеры предлагают на одежду, электронику, бытовую технику, предметы обихода и игрушки.

Так ли опасна "черная пятница"?

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила об активизации мошенников в преддверии масштабных распродаж. Эксперты компании обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих AliExpress, и "еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины", говорится в сообщении Group-IB.

"Целью подобных мошеннических ресурсов может быть как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей, решивших совершить покупку по акции "Черная пятница", - уточняют специалисты компании.

По данным Group-IB, объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в России за год вырос на 23% и составил свыше 100 млрд рублей (15,25 млн долларов) в 2017 году, по сравнению с 81 млрд в 2016 году.

Кроме того, пишет "Коммерсант", часто магазины постепенно повышают цены на товар, чтобы затем сделать показную скидку.

Продавцы могут использовать и другие уловки: например, выставить низкую цену на товар, но взять больше за доставку, отмечает издание. При этом эксперты замечают, что есть случаи, когда стоит усомниться в слишком большой скидке.

"Купить новый iPhone со скидкой 50% на "черной пятнице" - практически нереальная история, если ритейлер не делает это себе в серьезный убыток. Размер скидки на технику не может превышать 25-30%", - цитирует "Коммерсант" директора Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова.

К чему готовятся продавцы?

Тем не менее, от россиян ожидают рекордных трат в эту "черную пятницу".

Так, согласно прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), данные которого приводит "Коммерсант", в онлайне и офлайне жители России потратят на ежегодной распродаже 52 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2017 году.

В том году к распродажам, по данным АКИТ, присоединились 3,5 тысячи магазинов, в этом ожидается, что в "черной пятнице" примут участие более 5 тысяч.

В 2017 году в "черную пятницу" что-то купили более 20 млн россиян, потратив более 30 млрд рублей. Из них 24 млрд они потратили в обычных и 6 млрд - в онлайн-магазинах.

"Если еще три-пять лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродажи - жители регионов", - приводит издание слова президента АКИТ Артема Соколова.

Повышенный спрос со стороны россиян ожидается в том числе потому, что в этом году они были активнее во "всемирный день шопинга" 11 ноября, в который распродажи устраивают китайские интернет-магазины.

Многие категории товаров показали прирост в 20% и выше, заявил представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

По мнению аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, рост продаж в черную пятницу можно ожидать, но он не будет очень высоким - около 20-30%, считает эксперт.