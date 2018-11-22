Судьба русского рэпа: жалобы, отмены концертов, пропаганда каннибализма

Правообладатель иллюстрации Scherbak Alexandr/TASS Image caption Рэпер Хаски

21 ноября в Краснодаре полиция задержала рэпера Хаски, стащив его с крыши автомобиля: он читал рэп прямо на улице в окружении поклонников, которых не пустили в клуб Bounce. Во время саунд-чека там выключилось электричество, и стало ясно, что концерт не состоится.

Bounce был запасной площадкой для концерта Хаски - зал Arena Hall, с которым договаривались заранее, получил предостережение от прокуратуры и отменил мероприятие. За день до этого у Хаски (настоящее имя - Дмитрий Кузнецов) выключили звук на концерте в Ростове-на-Дону, а полиция перестала пускать в зал зрителей. Все выступление пришлось провести в акустическом режиме.

При этом полицейские "перед концертом угрожали владельцу площадки, что ему приедут и что-то подкинут, если он не отменит выступление", заявил "Коммерсанту - Юг" менеджер Хаски Андрей Орехов.

Поводом для отмены концертов стало предупреждение прокуратуры Краснодарского края, которая начала проверку песен Хаски на предмет экстремизма. Проверка не завершена, что стало поводом для нее, неизвестно.

Кто еще выступает против рэперов в России?

Власти и правоохранительные органы

Впервые у Хаски возникли проблемы еще в октябре: его концерт в Тольятти, назначенный на 2 ноября, сорвался, по словам музыканта, из-за силовиков. Он утверждал, что в песне "Поэма о Родине" якобы нашли призывы к каннибализму. Официально о претензиях властей к этой песне не сообщалось.

Сам рэпер описывал происходящее в разных городах так: "Схема такая: в клуб "Звезда" в Самаре приходят мушкетеры и говорят: если вы будете содействовать проведению концерта Хаски, мы отключим вам электричество. Аналогичная история в других городах - кое-где [клубам] даже угрожают закрытием. Тольяттинский клуб сдался".

Вдобавок Роскомнадзор на прошлой неделе заблокировал клип на песню Хаски "Иуда" на Youtube. Причины блокировки не называются.

Пропаганду чего-нибудь "не того" власти ищут в текстах российских рэперов не в первый раз. Концерт рэпера Ивана Дремина, выступающего под псевдонимом Фейс, не состоялся в декабре прошлого года в Белгороде. Замглавы администрации города по безопасности Александр Захаров прислал письмо организаторам, в котором сообщил, что песни музыканта могут "негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков". Замглавы нашел в треках Фейса пропаганду наркотиков и посчитал, что там слишком много мата. Площадка отменила концерт, хотя администрация города и подчеркивала потом, что их письмо носило лишь рекомендательный характер.

Защитники детей

Кроме Хаски и Фейса слух блюстителей нравственности оскорбляют еще два рэпера - Егор Крид и Элджей.

В письме от лица нижегородской "родительской общественности", которое послужило поводом для отмены и переноса нескольких концертов молодежных групп в Нижнем Новгороде, упоминались и Элджей, и Хаски. В результате концерт Элджея перенесли на 23 февраля 2019 года, как сообщается на сайте площадки Milo Concert Hall.

На Егора Крида также жаловались возмущенные местные жители в Томске, на выступление Элджея на фестивале VKfest - в Санкт-Петербурге, на Хаски и Фейса - в Тюмени. Авторы писем считают, что музыканты нарушают законодательство о защите детей от вредной информации (статья 6.17 кодекса об административных правонарушениях). Впрочем, эти жалобы ни к чему не привели - концерты состоялись.

К заявлениям в инстанции родители и прочие блюстители нравственности прикладывают цитаты из треков рэперов, например, из песни Элджея "Растворитель": "Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать, если бы мне платили… Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально". У Егора Крида их возмущает, в частности, песня "Зажигалки": "Назову тебя ласково сукой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабиться. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей".

Правообладатель иллюстрации Bobylev Sergei/TASS Image caption Егор Крид

Активисты движения "Работающая молодежь Сибири" из Сургута написали заявления в МВД и прокуратуру города, пытаясь не допустить приезда этих музыкантов в Сургут. В итоге возрастной ценз концерта Элджея пришлось поднять до 18+ (при том, что музыкант очень популярен среди подростков). Егору Криду разрешили петь для детей от 12 лет, но запретили выступать с песней, в которой был мат.

На Оксимирона родители обычно не жалуются. Возможно, дело в том, что аудитория этого рэпера более взрослая. Тем не менее и у него были проблемы: поклонники музыканта сделали ролик на трек 2009 года "Последний звонок", используя кадры из фильма о знаменитом шутинге в американской школе "Колумбайн". После бойни в школе Керчи Роскомнадзор потребовал заблокировать ролик в соцсетях и на YouTube. На самого рэпера в "Фейсбуке" пожаловалась активистка Евгения Чудновец: "Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни", - писала она.

Борцы за нравственность

В Дагестане этой осенью отменили концерты двух рэперов: сначала пострадал Егор Крид, на которого ополчился дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. "Хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят", - написал боец в своем Инстаграме в посте, посвященном концерту музыканта (орфография и пунктуация - авторские). В соцсетях самому Криду и тем, кто собирался идти на его концерт, стали писать угрозы: музыканта обещали убить и изнасиловать.

Тимати, глава лейбла Black Star, на котором выходят альбомы Крида, в ответ обвинил Хабиба в двойной морали. "Если мы говорим о религии, тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах. Не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль", - написал он.

И все-таки Крид отменил концерт, назначенный на 9 сентября. Представители лейбла заявили, что обеспечить безопасность зрителей они не могут. А 14 сентября стало ясно, что и октябрьский концерт Элджея в Махачкале не состоится - организаторы ссылались на "технические причины".

В ноябре досталось также подростковой группе "Френдзона": они играют поп-панк на стыке с рэпом, а их основатель, по слухам - рэпер Владимир Галат. В Красноярске прямо в день концерта выступление "Френдзоны" отменили, с концертной площадки арт-директора и тур-менеджера увезли в прокуратуру. По словам менеджера Анастасии Зайцевой, претензии у силовиков были к возрастному цензу концерта - на афишах стояло 12+, а они требовали пускать туда только взрослых.

При этом группа поет в основном для школьников и на подростковые темы: школа, первая любовь, первый интерес к сексу. В песне "Бутылочка", к примеру, описывается влюбленность девушки в девушку - по словам группы, в том числе эта композиция вызвала вопросы у правоохранительных органов.

Следом за Красноярском отменили концерт "Френдзоны" в Кемерово. Официально власти не комментировали отмены, но Зайцева рассказала, что там прокуратуре не понравилось слово "вписка" на их афише.

Красноярское общественное движение "Антидилер" приписывает спасение детей от группы "Френдзона" себе. Движение, основанное депутатом ЛДПР и спортсменом Дмитрием Носовым, борется не только с наркотиками, но и с музыкантами: в 2015 году активисты "Антидилера" вместе с ФСКН задержали в Красноярске рэпера Гуфа. В его крови нашли следы кокаина, суд арестовал музыканта на 6 суток.