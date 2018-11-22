"Новосибирскому маньяку" дали пожизненное со второй попытки. Что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM Image caption Евгений Чуплинский утверждал, что оговорил себя ради защиты семьи

22 ноября суд приговорил "новосибирского маньяка" Евгения Чуплинского к пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Приговор 53-летнему бывшему милиционеру вынесен со второй попытки.

В феврале этого года присяжные признали Чуплинского виновным в убийстве двух и более лиц, на основании вердикта суд приговорил его к пожизненному заключению. Но 11 сентября Верховный суд из-за некоторых процессуальных нарушений отменил мартовский приговор. Пересмотр дела Чуплинскому не помог - его повторно приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Русская служба Би-би-си рассказывает о деле "милиционера-потрошителя".

Псевдорелигиозный бред

"Маньяк-сатанист", "милиционер-потрошитель", "новосибирский Джек-Потрошитель", "оккультный маньяк" и "сибирский расчленитель" - так в городе называли убийцу 19 женщин. По крайней мере, именно столько убийств в материалах дела Евгения Чуплинского.

Поиски убийцы начались около 20 лет назад. В 1998 году в лесополосе одного из районов Новосибирска нашли расчлененное тело молодой девушки, занимавшейся проституцией. Вскоре начали находить и другие трупы. Фрагменты тел обнаруживались и на свалках, и на обочинах дорог, и в лесополосе - причем почти всегда там, где их было несложно найти. Рядом с убитыми часто находили странные амулеты, а на теле жертв преступник вырезал пентаграммы и другие знаки. Следователи не могли понять: действительно ли это ритуальные убийства, или серийный убийца просто заметает следы.

В итоге специалисты пришли к выводу: "На мифологическом языке все пиктограммы и оккультные рисунки - псевдорелигиозный бред. Никакого перевода и толкования они не имеют".

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM Image caption Так могли выглядеть жертвы маньяка, которых не удалось опознать

Тела убитых проституток находили вплоть до 2004 года. В 2007 году расследование дела приостановили, трупы больше не находились. Преступника тоже найти не удалось. Но в октябре того года в Новосибирск прилетел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он упрекнул местных следователей в "некоторой халатности" и дал понять, что перспективу в расследовании можно найти даже при полном отсутствии зацепок.

В 2018-м, когда суд уже вынес приговор убийце, прокурор, отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си о прекращении серии убийств, ответила: "Я могу просто предположить, что он более осмотрительным стал. Он мог и закапывать эти трупы. Но это только предположение, оно ничем не подтверждается".

Пропавший телефон

Впервые на бывшего сотрудника милиции Евгения Чуплинского следователи обратили внимание в 2004 году. Тогда выяснилось, что сим-карта, зарегистрированная на его имя, была вставлена в телефон бесследно пропавшей девушки. Оперативникам задержанный рассказал, что занимался частным извозом, подвозил двух молодых людей, которые и оставили телефон в машине.

Правда, через пару недель он, по словам следователей, изменил версию. "Мол, он подвозил двух молодых людей, а они решили его ограбить. И в ходе завязавшейся драки он победил, а нападавшие, убегая, обронили телефон. Который он и взял себе, но готов выдать следствию. И выдал Siemens С60 бело-голубого цвета, действительно принадлежавший пропавшей женщине. В то время такое изменение показаний подозрений не вызвало: мало ли что говорят люди под протокол и что - без протокола. Но осадочек, как говорится, остался", - вспоминает нынешний заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК по региону Владимир Бондаренко.

Евгений Чуплинский снова привлек внимание следователей в 2006 году, когда все дела об убитых женщинах объединили в одно. Тогда же стало понятно, что Чуплинский на самом деле был знаком с бесследно пропавшей в 2004 году девушкой. Три месяца он провел под стражей - его подозревали в причастности к убийствам, но найти неоспоримые доказательства следователи так и не смогли. Чуплинского пришлось отпустить.

Спустя много лет новосибирская прокуратура сообщила: "Выйти на его след удалось в результате современных молекулярно-генетических исследований. Благодаря новейшей лабораторной и криминалистической технике экспертиза установила наличие следов мужчины на одном из предметов одежды потерпевшей".

На обнаруженных телах находили биоматериалы убийцы: кусочки кожи, сперму (известно, что маньяк насиловал жертв), пот. В 2016 году эти образцы пригодились - заработала молекулярно-генетическая лаборатория с оборудованием, позволяющим более точно исследовать биологические следы. Результаты тестов быстро подтвердили, что именно Чуплинский был на месте преступлений. Его задержали и предъявили обвинение.

"Она же сама меня спровоцировала"

"Я ее вытаскивал из машины, она сопротивлялась. Короче, у нас стычка произошла такая. [...] В результате, в общем, я ее схватил, прижал. Меня трясло - в этот момент как-то не понимаешь, что делается... Ну я ее здесь задушил на месте", - рассказывал Чуплинский на следственных действиях.

Он признавался, что преступления начинались одинаково: на своей машине он "снимал" проституток, отъезжал подальше, после секса убивал женщин.

"Когда я расчленял труп этой проститутки, то отчетливо понимал, что стал орудием возмездия - за ее образ жизни, за ее негативное поведение, за все оскорбления, которые она нанесла мне. Она же сама меня спровоцировала, она сама заставила меня убить. Все произошедшее я могу объяснить одной фразой: за что боролась - на то и напоролась. Именно поэтому я хотел даже после смерти обезобразить ее, пусть она станет страшной", - говорил маньяк на допросе.

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM Image caption Прокуратура объясняет, что выйти на след убийцы удалось благодаря новым молекулярно-генетическим исследованиям

Но в 2017-м Чуплинский расторг досудебное соглашение и изменил показания. Он начал утверждать, что никого не убивал, а показания давал, потому что полицейские угрожали его семье. "Меня заставили себя оговорить, чтобы добиться хороших результатов. Меня пытали и на следствии, и в следственном изоляторе", - заявлял он.

"Он утверждает, что сам себя оговорил. Но это не нашло подтверждения. Как можно себя оговорить, если сразу в 1998 году, когда находили останки человеческих тел, проводили экспертизы, осматривали место происшествия, все это фиксируется. И когда он в 2016 году дает показания, они полностью совпадают с теми заключениями о причине смерти, о локализации, о механизме образования телесных повреждений. А он не был знаком с процессуальными документами, не знал, к каким выводам пришла экспертиза", - позже рассказывала Би-би-си прокурор по делу Чуплинского.

Майор Чупа-чупс

Про самого Чуплинского известно не так уж много. Он родился в 1965 году в Новосибирске, отучился в школе, после чего пошел в машиностроительный техникум. С его слов, в 1980-е служил в пограничных войсках КГБ СССР. Там, как писали СМИ, за ним якобы закрепилась кличка Чупа-чупс.

Сам Чуплинский рассказал Русской службе Би-би-си, что, окончив службу, он в 1987 году решил пойти в милицию, чтобы решить проблему с жильем: милиционерам было проще получить комнаты в общежитии. Три года спустя он из вневедомственной охраны перевелся в дежурную часть, а в 2003 уже вышел на пенсию. Причину он не объяснил.

Еще до первого приговора Русская служба Би-би-си передала через адвоката вопросы Чуплинскому, который находился в статусе обвиняемого. Он ответил на некоторые вопросы и немного рассказал о себе.

"[После выхода на пенсию] я брался за любую работу, позволявшую выжить семье, заработать на достойную жизнь. Не всегда это удавалось", - написал он.

"Московский комсомолец" сообщал, что Чуплинский входил в состав правления своего ТСЖ, принимал активное участие в собраниях и выступал за установку во дворе камер слежения. "Также Чуплинский любил собак, разводил пуделей, причем питомцы Евгения Александровича даже выступали на выставках", - писал МК.

"Был период жизни, когда я был агитатором за "Единую Россию", так как совершенно искренне в то время видел в этой партии единственную надежду для успешного развития страны в целом", - добавляет про себя сам Чуплинский.

Чуплинский был трижды женат, у него двое несовершеннолетних детей. Бывшая жена Елена, с которой Чуплинский расстался за год до первого убийства, охарактеризовала его как "хорошего и порядочного": "Плохо о нем сказать не могу. Я прожила с ним семь лет. Очень хорошо его знаю и в такое обвинение поверить не могу".

В своем ответе Би-би-си Чуплинский указал, что его нынешняя семья находится под программой защиты свидетелей. Он утверждает, что "они, конечно же, совершенно справедливо убеждены в невозможности причастности именно [его] к совершению этих ужасных преступлений". По его словам, его арест сильно сказался на здоровье близких, как физическом, так и психологическом. Чуплинский утверждает, что семья подверглась травле, в школе дети учились в "ужасной атмосфере", и их в итоге "пришлось спрятать за городской чертой у знакомых".

По сути дела "новосибирский маньяк" также высказывался. Он не отрицал, что часто бывал на дороге, где "дежурили" проститутки, правда, объяснял это служебной необходимостью: они якобы были его информаторами.

На самый важный вопрос - почему он сначала признался в преступлениях и подробно их описал, а потом начал уверять всех в своей невиновности, Чуплинский ответил, что "пошел на самооговор", потому что некие люди угрожали его семье. "Я принял решение пойти на самооговор взамен на гарантию защиты близких и своих детей. Для того, чтобы более или менее правдоподобно я смог описать хоть что-то из имеющихся у следствия фактов обнаружения частей тел жертв, мне пришлось приложить много усилий".

Присяжные сочли вину Чуплинского полностью доказанной, вердикт был вынесен единогласно.