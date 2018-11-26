Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На берег острова Стьюарт выбросились сразу две стаи дельфинов

145 черных дельфинов погибли, выбросившись на берег острова Стьюарт в Новой Зеландии. По словам экологов, спасти животных было невозможно.

Животных в воскресенье вечером обнаружил местный житель, прогуливавшийся по пляжу вдоль залива Мейсон.

По данным местных властей, к моменту, когда на берегу была обнаружена стая черных дельфинов, половина животных уже погибли.

Остальных уже не было возможности спасти, в том числе и потому что животные выбросились на отдаленной от крупных населенных пунктов территории. Причины такого поведения дельфинов не ясны.

В минувшие выходные на берег Новой Зеландии выбросились еще 12 карликовых кашалотов и один 15-метровый кашалот.

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Как выяснилось, на берег новозеландского острова Стьюарт выбросились две стаи черных дельфинов - они находились на расстоянии приблизительно 2 км друг от друга.

"К сожалению, шансы на спасение животных были чрезвычайно призрачны. Отдаленная территория, недостаток находящихся поблизости специалистов и быстро ухудшающееся состояние животных - все это заставило нас принять решение об их усыплении. Это самое гуманное, что можно было сделать", - говорит Рен Леппенс из регионального департамента охраны природы.

Как с сожалением отметили в департаменте, случаи, когда морские животные выбрасываются на берег, в Новой Зеландии нередки. Каждый год происходит в среднем около 85 подобных инцидентов. Однако чаще всего речь идет об одном животном, а не целой стае или двух.

У ученых нет однозначного объяснения, почему дельфины и киты выбрасываются на берег. Они предполагают, что это может быть связано как с болезнями, так и с потерей ориентации, преследованием хищником, отливами и многими другими возможными причинами.

В минувшие выходные в Новой Зеландии было найдено еще 12 карликовых кашалотов, выбросившихся на берег Северного острова. Четыре кашалота погибли. Восемь остальных, как надеются экологи, смогут выжить, вернувшись в океан.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На пляже Северного острова в субботу утром был обнаружен погибший 15-метровыый кашалот

Специалисты экологической организации "Проект Jonah", которая специализируется на защите и сохранении морских млекопитающих, сообщила, что животных выпустят в открытое море во вторник, 27 ноября.

На другом пляже Северного острова в субботу утром был обнаружен погибший 15-метровыый кашалот.

Самый крупный инцидент массового выброса черных касаток на пляж был зарегистрирован в Аргентине в 1946 году, когда сразу 835 животных оказались на берегу.