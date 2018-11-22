"Брексит": согласована декларация о будущих отношениях Британии и ЕС

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер

Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации о будущих отношениях. Это открывает дорогу к заключению договора о "брексите" уже в конце недели.

Политическая декларация о том, как ЕС и Великобритания будут торговать, сотрудничать в сфере безопасности и других областях, в принципе согласована, сообщает Европейский совет.

Президент Евросовета Дональд Туск написал в "Твиттере": "Я только что отправил 27 членам ЕС проект Политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Председатель Еврокомиссии проинформировал меня, что документ согласован на уровне переговорщиков, согласован в принципе на политическом уровне и теперь должен быть утвержден решением лидеров стран".

Если все пойдет по плану, ЕС и Великобритания используют эту декларацию в качестве основы для соглашения по торговле. Это соглашение должно быть утверждено во время 21-месячного переходного периода, который начнется 29 марта. На протяжении этого периода Британия будет оставаться членом общеевропейского рынка и таможенного союза.

Если согласованное ранее соглашение о выходе Британии из ЕС и политическая декларация о будущих отношениях будут утверждены на саммите ЕС в воскресенье 25 ноября, то премьер-министр Тереза Мэй должна будет провести эти документы через британский парламент.

Пока там нет большинства в поддержку этого соглашения. Против него выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от консерваторов.

Часть из них, сторонники более жесткого варианта "брексита", даже попытались инициировать процедуру вынесения премьеру вотума недоверия.