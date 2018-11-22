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Суд в Краснодаре арестовал рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Накануне он забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.

Судья при этом переквалифицировала статью обвинения, исключив из нее состав о неповиновении распоряжению полицейского.

Теперь суд должен рассмотреть еще два протокла, составленных на Хаски полицейскими накануне.

На заседании Хаски попросил судью освободить его, обратив внимание на то, что он единственный кормилец в семье и "всего лишь артист", передает корреспондент телеканала "Дождь".

Рэпер признал только вину в том, что залез на крышу автомобиля, но оправдал свои действия тем, что "был поставлен в такую ситуацию" срывом концерта.

Защита Хаски также просила не избирать ему административный арест и прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения (либо назначить штраф).

Музыкант был задержан вечером 21 ноября в Краснодаре возле клуба, где должен был состояться его концерт. Помещение было обесточено, и Хаски начал читать рэп прямо на улице, забравшись на машину.

С автомобиля рэпера сняли полицейские, которые позже составили на него протоколы по трем административным статьям: о мелком хулиганстве с неповиновением требованию полицейского, об организации массового пребывания граждан в общественных местах и об отказе от медицинского освидетельствования.

В четверг сообщалось также, что в полиции Краснодара решается вопрос о возбуждении против Хаски дела по уголовной статье. В краевом управлении МВД Интерфаксу сообщили, что хозяйка машины, на крышу которой залез рэпер, написала на него заявление.

21 ноября выступления Хаски на двух площадках в Краснодаре были сорваны из-за предостережения прокуратуры, полиция начала проверку песен рэпера на предмет экстремизма. За день до этого также было сорвано выступление Хаски в Ростове-на-Дону.

В четверг волгоградский клуб Royal Bar, где концерт Хаски был запланирован на пятницу, 23 ноября, сообщил агентству РИА Новости, что и там его выступление отменено.

Дмитрий Кузнецов (Хаски) - рэпер из Улан-Удэ, известный своими мрачными текстами и сложной рифмовкой. Свою первую песню "Седьмое октября" Хаски представил в 2011 году, посвятив ее дню рождения Владимира Путина. В ней он критически высказался о политической системе современной России.

В начале 2017 года рэпер выпустил альбом "Любимые песни (воображаемых) людей", который получил большое количество хвалебных отзывов критиков и принес ему массовую популярность.

Артист бывал на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и записал песню на стихи полевого командира Арсена Павлова (Моторолы).

В сентябре Хаски вместе с другими популярными у молодежи музыкантами попал в список "деструктивных" исполнителей, отмены выступлений которых требовала некая группа родителей из Нижнего Новгорода.

17 ноября стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал для российской аудитории видеоклип Хаски на песню "Иуда". О конкретных причинах блокировки песни тогда не сообщалось.