Врачи за решеткой. Глава роддома выйдет из СИЗО после поддержки коллег

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В Калининграде суд отпустил из СИЗО под домашний арест главврача роддома Елену Белую, против которой возбуждено уголовное дело. Из-за смерти недоношенного младенца ее подозревают в превышении должностных полномочий. За Белую заступалось профессиональное сообщество, а к следствию с просьбой отпустить ее обращался губернатор.

И.о. главного врача калининградского роддома №4 Елена Белая провела в следственном изоляторе шесть дней. Уголовное дело против нее возбудили после того, как 6 ноября поступившая в роддом женщина родила на 23-24-й неделе беременности (средняя продолжительность беременности составляет 38 недель).

По версии следствия, ребенку для поддержания жизни нужно было ввести "дорогостоящий препарат", в чем Белая отказала. Ребенок умер. Затем, согласно материалам дела, она распорядилась указать в документах, что ребенок родился мертвым, чтобы не ухудшать показатели младенческой смертности.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) неделей позже задержали главврача на рабочем месте и в наручниках увезли на допрос, а на следующий день ее арестовали. Следствие посчитало, что, оставаясь на свободе, врач могла оказывать давление на свидетелей.

Защита возражала, указывая на отсутствие в деле фактических данных, писал "Новый Калининград".

По данным издания, препарат, который решила не давать младенцу Белая, это "Куросурф" - стоимость от 22 до 24 тысяч рублей.

На следующий рабочий день после ареста Белой национальная медицинская палата во главе с педиатром и хирургом Леонидом Рошалем выступила с обращением, в котором говорилось, что смерть младенца не связана с инкриминируемым Елене Белой преступлением.

Рошаль раскритиковал "открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели "Куросурф". Он назвал их лживыми и возбуждающими "народ против медицинских работников". Рошаль призвал общество осудить "пропаганду ненависти к медицинским работникам".

К критике решения об аресте присоединилась и врачебная палата Калининградской области, а губернатор региона Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой о смягчении меры пресечения.

Решение об аресте в итоге обжаловала прокуратура, посчитав, что такая мера пресечения "не соразмерна совершенным деяниям и является чрезмерно суровой", и суд с этим согласился.

Дело Елены Мисюриной

Это не первый случай, когда врача освобождают из-под стражи после того, как его дело вызывает общественный резонанс.

В 2013 году врач-гематолог Елена Мисюрина провела пациенту процедуру трепанобиопсии - взятие костного мозга в области таза для гистологии. Нарушений при проведении процедуры не было замечено, пациент поехал на работу, где провел весь день. Вечером у него обострилась боль в правой части живота, он обратился в сетевую клинику "Медси", где его госпитализировали с подозрением на острый аппендицит, но операцию делать не стали.

У мужчины появились признаки внутреннего кровотечения, которое врачам сначала удалось остановить, однако через два дня пациент умер в реанимации. В 2015 году Мисюриной предъявили обвинение по уголовной статье.

В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека" и приговорил к двум годам колонии общего режима - несмотря на то, что прокурор не настаивал на реальном сроке.

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS Image caption В феврале 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и отпустил Елену Мисюрину из-под стражи под подписку о невыезде

Приговор Мисюриной вызвал большой резонанс, за нее вступились сотни врачей (в том числе Рошаль), московские власти и общественные организации.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал "максимально корректно и объективно" расследовать дела врачей, а вице-мэр по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о "чудовищной судебной ошибке" в деле Мисюриной.

Столичная прокуратура подала апелляцию на приговор, пояснив, что в ходе следствия были допущены нарушения. В феврале Мосгорсуд отменил приговор и отпустил Мисюрину из-под стражи под подписку о невыезде.

"Врачебные" статьи

В январе 2018 года издание Vademecum сообщало, что за 2017 год в России было возбуждено как минимум 60 уголовных дел о ятрогенных преступлениях (связанных с врачебными ошибками).

Большая часть - 38 дел - были возбуждены по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Остальные были заведены по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатности, тяжком вреде здоровью по неосторожности и неоказании помощи больному.

Издание отмечало, что председатель СКР Александр Бастрыкин впервые заговорил о таких делах на специальной коллегии ведомства в сентябре 2016 года. Тогда он привел статистику, согласно которой в первой половине 2016 года жертвами врачебных ошибок стали 352 человека, в том числе 142 ребенка.

В марте 2017 году в структуре СКР было создано собственное подразделение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которая раньше всегда была прерогативой Минздрава. В СКР говорили, что действующие центры СМЭ затягивают проведение экспертиз и руководствуются соображениями корпоративной солидарности по отношению к врачам.

В октябре 2017 года СКР предлагал добавить в Уголовный кодекс России статьи для преступлений, совершенных медработниками.