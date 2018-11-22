Американец получил тюремный срок за то, что сбегал со свиданий, не заплатив за ужин
В Лос-Анджелесе американец, получивший прозвище "ресторанный жулик", приговорен к 120 дням тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку.
45-летний Пол Гонсалес приглашал женщин, с которыми знакомился в интернете, в рестораны, ужинал с ними и исчезал, не заплатив по счетам.
По данным обвинения, с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул по меньшей мере 10 женщин и оставил долг на общую сумму в 950 долларов, посещая разные заведения в Лос-Анджелесе и его окрестностях.
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Как сообщил новостной канал Си-би-эс, обычно "ресторанный жулик" заказывал блюда из креветок и мясные стейки.
Восемь из его жертв были вынуждены оплатить счета сами, в двух других случаях рестораны взяли расходы на себя.
Суд также запретил Гонсалесу пользоваться сайтами знакомств и аналогичными мобильными приложениями.
Одна из женщин, попросившая не называть ее имени, в интервью журналистам пошутила о том, как за решеткой изменятся его предпочтения в еде.
"Ему не надо больше беспокоиться о пище. Теперь его будут кормить три раза в день", - сказала она.
В минувший вторник Гонсалесу были предъявлены обвинения в мошенничестве и мелких кражах, однако подсудимый своей вины так и не признал.