Самки с пенисом, новый участок мозга и термитник размером с тысячу египетских пирамид

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В очередной подборке самых интересных, самых важных и просто самых необычных и забавных научных новостей недели:

Огромный термитник - ровесник Великих пирамид Гизы

Тропические леса на северо-востоке Бразилии буквально усыпаны холмами термитников - они растут из земли в среднем через каждые 20 метров.

В общей сложности термитников там почти 200 млн - они покрывают территорию, сравнимую с Великобританией, и заметны даже из космоса. При этом сами холмы огромны - около трех метров в высоту и метров 10 в диаметре.

Международная команда ученых попыталась высчитать возраст этих гигантов и пришла к выводу, что строительство термитников началось около 4000 лет назад - то есть они почти ровесники египетских пирамид. При этом подавляющая часть холмов используется до сих пор.

Однако, в отличие от большинства термитников, это не жилые гнезда, а скорее грандиозные ворота под землю: именно там в основном живут насекомые - в огромном муравьином городе, прорывая в почве длинные разветвленные ходы. Так что земляные курганы - в некотором смысле строительный мусор.

Над их сооружением работали сотни и тысячи поколений термитов. За 4000 лет они перелопатили в общей сложности около 10 кубических километров почвы - из насыпанных ими холмов можно было бы построить в общей сложности несколько тысяч Великих пирамид Гизы.

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У человека обнаружен ранее неизвестный участок мозга

В мозгу человека есть специфическая область, которая, по-видимому, отсутствует у всех остальных приматов. К такому неожиданному выводу пришли австралийские ученые в ходе подготовки нового анатомического атласа, изучая сделанные для иллюстраций книги снимки МРТ.

Новая технология сканирования, с помощью которой удалось обнаружить ранее неизвестную область, разделяет участки мозга не по форме клеток, как это делается обычно, а по производимым там химическим веществам. Она и показала небольшой регион, выделяющийся на фоне окружающей мозговой ткани.

Обнаруженный участок назвали эндомозжечковым ядром, поскольку он находится внутри нижней мозжечковой ножки (веревочного тела), расположенного у самого основания головного мозга, где он соединяется со спинным мозгом.

Именно туда поступает информация о физическом положении нашего тела, чтобы мы могли поддерживать осанку и равновесие.

Открытие еще должны подтвердить другие ученые (научная статья отправлена на рецензию), но в новом атласе результаты австралийского исследования уже опубликованы.

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Самки отрастили себе пенис для секса с самцами

В животном мире можно встретить пенисы самых разных форм и размеров, и у подавляющего большинства животных пенис - мужской половой орган.

Однако в пещерах Африки и Бразилии можно встретить крылатых насекомых из отряда сеноедов, у которых самцы и самки в ходе эволюции анатомически "поменялись ролями": наружные половые органы самок представляют собой пенисовидный отросток (его длина достигает 15% тела), а самцов - углубление, напоминающее вагину.

Соответствующим образом происходит спаривание. Самка выполняет активную роль, удерживая самца при помощи своего фаллоса от 40 до 70 часов (примерно столько у сеноедов длится средний половой акт).

Женские органы, по форме напоминающие пенис, встречаются и у самок некоторых других животных (например, пятнистой гиены), однако они никогда не используются для пенетрации, не говоря уже о доставке яйцеклеток в организм самца, к месту производства сперматозоидов.

Так что, строго говоря, употреблять термин "пенис" в данном случае не совсем корректно, и ученые, обнаружившие "анатомическую подмену", дали женскому органу новое название - гиносома. Их исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Льды Антарктики плавит горячий источник радиации

Ученые, изучающие таяние антарктических ледников, обнаружили странный феномен. Примерно в 750 км от берега ледяной панцирь тает не сверху, а снизу, у поверхности земли.

По всей видимости, это происходит за счет энергии скрытых под ледником радиоактивных камней и бьющих рядом из-под земли геотермальных источников. Талая вода собирается в расположенные под толстым слоем льда пресные озера.

Открытие удалось сделать с воздуха, при помощи радара, способного проникать под толщу льда на глубину до 3 км.

Ученые призывают не делать поспешных выводов. По их словам, скорее всего, этот процесс продолжается уже тысячи, а то и миллионы лет - и никак не влияет на изменение площади ледникового покрова.

Однако с учетом глобального потепления это может измениться, если талая вода из подледных озер найдет выход в открытый океан.