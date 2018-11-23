Над Кремлем заметили военные вертолеты. В ФСО это объяснили учениями
Федеральная служба охраны прокомментировала появившиеся в соцсетях в четверг фотографии и видеозаписи, на которых видны военные вертолеты, летящие над центром Москвы с вооруженными людьми в специальной корзине.
Вертолеты, писали пользователи соцсетей, летели сначала в сторону Кремля, затем от него.
На кадрах видно, что один из вертолетов несет сетку с платформой, на которой находятся похожие на людей фигуры.
"Слушайте, в районе Новокузнецкой уже 40 минут летают вертолёты. Притом к одному из них прикреплена корзина, в которой вооруженные люди", - писали в твиттере москвичи.
"Учения. Плановые", - сказали агентству РИА Новости в центре по связям с прессой и общественностью ФСО утром в пятницу.
В день полета в четверг в ведомстве отказывались комментировать полет вертолетов над Москвой. Агентство Интерфакс писало, что это тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре города.
Тем временем пользователи соцсетей начали шутить и высказывать собственные версии.
Многих смутило, что людей перевозят снаружи, а не в вертолете.
Некоторые назвали их снайперами.
Есть и другие версии происходящего.
А у других появились предположения, что полет как-то связан с вышедшим примерно в то же время расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о телеведущем Сергее Брилеве.
Некоторые же шутили по поводу конфликта соучредителя благотворительного фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского с "Аэрофлотом": авиаперевозчик отобрал у него платиновую карточку в ответ на резкое высказывание в адрес руководителя компании.