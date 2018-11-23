Над Кремлем заметили военные вертолеты. В ФСО это объяснили учениями

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Федеральная служба охраны прокомментировала появившиеся в соцсетях в четверг фотографии и видеозаписи, на которых видны военные вертолеты, летящие над центром Москвы с вооруженными людьми в специальной корзине.

Вертолеты, писали пользователи соцсетей, летели сначала в сторону Кремля, затем от него.

На кадрах видно, что один из вертолетов несет сетку с платформой, на которой находятся похожие на людей фигуры.

"Слушайте, в районе Новокузнецкой уже 40 минут летают вертолёты. Притом к одному из них прикреплена корзина, в которой вооруженные люди", - писали в твиттере москвичи.

"Учения. Плановые", - сказали агентству РИА Новости в центре по связям с прессой и общественностью ФСО утром в пятницу.

В день полета в четверг в ведомстве отказывались комментировать полет вертолетов над Москвой. Агентство Интерфакс писало, что это тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре города.

Тем временем пользователи соцсетей начали шутить и высказывать собственные версии.

Многих смутило, что людей перевозят снаружи, а не в вертолете.

Некоторые назвали их снайперами.

Пропустить Twitter пост , автор: @yuriy_luangri Просто боятся атаки на вертолёт с крыш московских зданий, поэтому посадили снайперов на подвеску... — климан (@yuriy_luangri) 23 ноября 2018 г.

Есть и другие версии происходящего.

А у других появились предположения, что полет как-то связан с вышедшим примерно в то же время расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о телеведущем Сергее Брилеве.

Пропустить Twitter пост , автор: @unkn0wnerror Срочное совещание в АП:

— ФБК сейчас выпустит расследование про британское гражданство у Брилёва, надо перебить повестку!

— Но чем?

— Не знаю, придумай!



...



*Из кремля вылетает вертолёт с фигурками людей в привязанной сетке и летает над Москвой* — Vladislav (@unkn0wnerror) 22 ноября 2018 г.

Некоторые же шутили по поводу конфликта соучредителя благотворительного фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского с "Аэрофлотом": авиаперевозчик отобрал у него платиновую карточку в ответ на резкое высказывание в адрес руководителя компании.