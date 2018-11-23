"Восторг и ностальгия": Disney анонсировал римейк "Короля Льва"

Правообладатель иллюстрации DISNEY Image caption Будущий король-лев Симба

Киностудия Walt Disney представила тизер-анонс игрового фильма "Король Лев" (The Lion King), который станет римейком одноименного мультфильма 1994 года.

В свое время мультфильм собрал рекордные для анимационного кино 968 миллионов долларов, завоевал две премии "Оскар" и три "Золотых глобуса".

Картина, выходящая в прокат летом будущего года, изобилует громкими именами: Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и Сет Роген.

В ролике много узнаваемых сцен, с которых начинается эта история: старый мандрил Рафики показывает львенка-принца Симбу всем обитателям саванны со Скалы Предков.

Трейлер был показан в прайм-тайм, во время традиционной, приуроченной к Дню благодарения трансляции матча Национальной футбольной лиги США.

Фанаты оригинальной версии 1994 года с радостью узнали в ролике голос Джеймса Эрла Джонса, который озвучивал Короля Льва Муфасу в мультфильме и сыграет эту же роль в игровом кино.

Судя по трейлеру, создатели фильма следуют оригинальной фабуле истории о львенке Симбе.

Режиссер картины - Джон Фавро, в 2016 году снявший также римейк "Книги джунглей". Картина была с удовольствием воспринята как зрителями, так и критиками.

Симбу в картине играет Дональд Гровер. Бейонсе исполнит роль его подруги детства Налы, которая впоследствии становится возлюбленной Симбы. Роль дяди Симбы, льва Скара, досталась Чиветелу Эджиофору.

"Это просто мечта режиссера - собрать такую талантливую команду, чтобы дать новую жизнь этой классической истории", - говорит Фавро.

Исполнительница роли Налы в лондонской постановке мюзикла "Король Лев" уже дала совет Бейонсе - постараться не затмить всех остальных актеров.

Публика по всему миру с восторгом восприняла новый трейлер и с нетерпением ждет выхода картины в прокат в июле 2019 года.