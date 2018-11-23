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Нефть марки Brent торговалась в пятницу на Лондонской бирже ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года.

По состоянию на 16:57 мск январский фьючерс на Brent подешевел на 5% до 59,47 доллара за баррель, следует из данных Bloomberg. Нефть марки WTI подешевела до 50,78 доллара за баррель.

Рубль уже отреагировал на падение цен на нефть. К 17:28 мск на Московской бирже доллар подорожал почти на 37 копеек до 65,98 рубля. При этом курс доллара поднимался и выше 66 рублей.

При этом до пятницы, несмотря на обвал нефтяных цен, рубль держался довольно устойчиво. Эксперты объясняют это тем, что связь между рублем и нефтью слабеет, а российскую валюту поддерживают снижение напряженности по поводу санкций и приостановка покупок валюты ЦБ для министерства финансов.

Набор факторов, которые давят на цены на нефть, не меняется уже несколько недель: участники рынка оценивают фундаментальные перспективы баланса спроса и предложения, объясняет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его словам, инвесторы сомневаются, что участники сделки ОПЕК+ в следующем году будут сокращать добычу. При этом текущие показатели говорят, что добыча сейчас сильно растет в США, а в Саудовской Аравии она находится на максимальном уровне, объясняет аналитик.

Однако, по мнению Покатовича, нынешнее падение цен, скорее, спекулятивное, а тренд можно будет определить только после 6 декабря, когда пройдет очередное заседание ОПЕК. Если на заседании экспортеры договорятся о масштабном сокращении добычи, то цены развернутся к росту, полагает эксперт.

Согласно прогнозу аналитиков Morgan Stanley, при таком сценарии цены на нефть вернутся к отметке в 70 долларов за баррель. При отсутствии соглашения в краткосрочной перспективе цены останутся на уровне около 60 долларов за баррель.

Однако в банке предупреждают, что влияние ОПЕК на нефтяной рынок постепенно снижается. Даже если картель ограничит добычу, его долю на рынке будут постепенно занимать страны, не входящие в ОПЕК. Это существенный фактор, который будет влиять на нефтяной рынок в будущем, предупреждают в Morgan Stanley.

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. Экономисты связывают это не только с опасениями по поводу избытка предложения нефти, но и с возможными проблемами со стороны спроса. Рост мировой экономики в следующем году может замедлиться, что ограничит спрос на нефть.

Возврат цен к 50-55 долларов за баррель прогнозировали Банк России и министерство энергетики России. Базовый сценарий ЦБ предполагает, что цены на нефть упадут до 55 долларов за баррель к 2020 году. Рисковый сценарий ЦБ предполагает падение цен на нефть до 35 долларов за баррель, а также усиление санкций и, как следствие, отток капитала.

Министр энергетики Александр Новак говорил, что в долгосрочной перспективе цена на нефть опустится до 50 долларов за баррель.