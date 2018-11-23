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Суд в Москве арестовал чиновника минобороны - бывшего руководителя Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаила Барышева. Его обвиняют в получении взяток. Русская служба Би-би-си объясняет, какое отношение имел Барышев к наиболее известным спортивным клубам, выступающим под названием ЦСКА.

Вечером в четверг СМИ сообщили о задержании начальника управления вооруженных сил по работе с личным составом, бывшего начальника Центрального спортивного клуба армии полковника Михаила Барышева.

В пятницу ему предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, во время работы в ЦСКА Барышев с подельниками трижды получал взятки - на сумму в 23 млн рублей. Из материалов дела следует, что в обмен на незаконные вознаграждения чиновник содействовал заключению контрактов к Военным играм 2017 года в Сочи.

Барышев возглавлял ЦСКА в 2014-2017 годах, а затем был назначен начальником управления по работе с личным составом вооруженных сил. В суде он заявил, что стал жертвой оговора.

"Всем хорошо известно, в том числе департаменту контрразведки, что я не отношусь к числу лиц, нуждающихся в денежных средствах", - сказал Барышев в московском гарнизонном военном суде, где рассматривался вопрос о его аресте (цитата по Интерфаксу).

"Всю свою службу я делал так, чтобы деньги у ЦСКА были", - добавил офицер и попросил не заключать его под стражу. Суд не внял этим аргументам и арестовал его на два месяца.

Что такое ЦСКА?

В российском спорте есть несколько структур, использующих в названии аббревиатуру ЦСКА. Арестованный полковник Барышев возглавлял федеральное государственное учреждение министерства обороны - "Центральный спортивный клуб армии".

Эта организация существует с 1920-х годов, и в советское время в ее структуру входили одноименные футбольный, хоккейный и другие профессиональные клубы - как мужские, так и женские.

Сейчас подведомственный министерству обороны ЦСКА не имеет прямого отношения к одноименным профессиональным спортивным клубам. В разное время они были выделены из его структуры.

В постсоветские годы министерство обороны не справлялось с финансированием спорта, поэтому клубы были акционированы и у них появились новые владельцы. Сейчас хоккейный ЦСКА принадлежит "Роснефти", баскетбольный - "Норильскому никелю", футбольный - сыну президента клуба Евгения Гинера Вадиму.

На сайте министерства обороны указано, что сейчас в состав ЦСКА входят 7 региональных филиалов в Хабаровске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Геленджике, Самаре, Ростове-на-Дону и Севастополе, а также 19 спортивных центров, 37 детских спортивных школ и отделений. В общей сложности в клубе занимаются более 10 тыс. спортсменов.

В соответствии со своим уставом ЦСКА осуществляет спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также организацию спортивных мероприятий для вооруженных сил.

На балансе организации находится недвижимость на сумму 11,2 млрд рублей, и движимое имущество на 1,5 млрд рублей, следует из плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.