Трамп попросил суд запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие против планов Трампа запретить трансгендерам служить в армии

Администрация президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть постановления нижестоящих судов, отказавшихся поддержать политику по запрету на службу в армии для некоторых трансгендеров.

Белый дом не стал дожидаться решения федеральных апелляционных судов, которые в настоящее время рассматривают этот вопрос, пишет Рейтер.

В марте этого года Трамп заявил, что одобряет план министра обороны Джеймса Мэттиса по ограничению приема на военную службу трансгендеров с гендерной дисфорией. Это состояние, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

По данным Американской психиатрической ассоциации, не все трансгендеры страдают от гендерной дисфории.

Этот план был предложен взамен прямого запрета на службу в армии США трансгендеров, о котором Трамп объявил в прошлом году в "Твиттере".

"Правительство США не будет принимать на службу в армию трансгендеров ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут трансгендеры на военной службе", - писал тогда американский президент.

Три федеральных суда отказались отменять судебные блокировки, принятые против первоначального запрета Трампа. Новая попытка ограничить права трансгендеров, таким образом, также была блокирована.

В обращении в Верховный суд США администрация Трампа просит объединить дела и рассмотреть их до июня-июля 2019 года.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы. Запрет был окончательно снят 30 июня 2016 года, после чего трансгендеров начали принимать на службу.

В июне 2017 года министр обороны Маттис отложил реализацию плана, который устанавливал новые нормы оказания медицинской помощи в армии и разрешал зачислять в нее трансгендеров.

Считается, что в американской армии служат от 4 тысяч до 10 тысяч трансгендеров.

В 2011 году США окончательно сняли запрет на службу в армии открытых геев и лесбиянок. До этого они могли служить в вооруженных силах, но не имели права говорить о своей сексуальной ориентации открыто.