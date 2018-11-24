Трамп попросил суд запретить служить в армии некоторым трансгендерам
Администрация президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть постановления нижестоящих судов, отказавшихся поддержать политику по запрету на службу в армии для некоторых трансгендеров.
Белый дом не стал дожидаться решения федеральных апелляционных судов, которые в настоящее время рассматривают этот вопрос, пишет Рейтер.
В марте этого года Трамп заявил, что одобряет план министра обороны Джеймса Мэттиса по ограничению приема на военную службу трансгендеров с гендерной дисфорией. Это состояние, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.
По данным Американской психиатрической ассоциации, не все трансгендеры страдают от гендерной дисфории.
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Этот план был предложен взамен прямого запрета на службу в армии США трансгендеров, о котором Трамп объявил в прошлом году в "Твиттере".
"Правительство США не будет принимать на службу в армию трансгендеров ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут трансгендеры на военной службе", - писал тогда американский президент.
Три федеральных суда отказались отменять судебные блокировки, принятые против первоначального запрета Трампа. Новая попытка ограничить права трансгендеров, таким образом, также была блокирована.
В обращении в Верховный суд США администрация Трампа просит объединить дела и рассмотреть их до июня-июля 2019 года.
Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы. Запрет был окончательно снят 30 июня 2016 года, после чего трансгендеров начали принимать на службу.
В июне 2017 года министр обороны Маттис отложил реализацию плана, который устанавливал новые нормы оказания медицинской помощи в армии и разрешал зачислять в нее трансгендеров.
Считается, что в американской армии служат от 4 тысяч до 10 тысяч трансгендеров.
В 2011 году США окончательно сняли запрет на службу в армии открытых геев и лесбиянок. До этого они могли служить в вооруженных силах, но не имели права говорить о своей сексуальной ориентации открыто.