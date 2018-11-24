Мэй едет в Брюссель заключать сделку по "брекситу". Испания грозит ее сорвать

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мэй сталкивается с сопротивлением как в самой Британии, так и в ЕС, отстаивая свой план "брексита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направляется в Брюссель, где на внеочередном саммите ЕС должна быть согласована сделка по "брекситу".

Мэй проведет переговоры с высшими должностными лицами ЕС, прежде чем руководители всех 28 стран соберутся для одобрения соглашения в воскресенье.

В последний момент проведение встречи было поставлено под сомнение Испанией.

В пятницу на пресс-конференции в Гаване испанский премьер Педро Санчес заявил, что саммит может не состояться, если Мадрид не получит гарантий того, что будет решен вопрос о будущем Гибралтара.

"Если нет соглашения, - сказал Санчес, - Европейский совет [с участием лидеров стран ЕС], скорее всего, не состоится".

Гибралтар - британская заморская территория, где живет 30 тысяч человек, 96% которых проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС. Испания добивается от Великобритании письменных гарантий того, что с Мадридом будут вестись прямые консультации по вопросам, связанным с Гибралтаром.

Заявление премьера Санчеса о возможном срыве саммита может быть связано с предстоящими выборами в Андалусии, испанской провинции, граничащей с Гибралтаром. Возможно, это заявление было сделано для внутреннего употребления, пишет агентство Рейтер со ссылкой на собеседников в Брюсселе.

Даже если лидеры ЕС одобрят сделку, перед Мэй будет стоять непростая задача убедить проголосовать за проект "брексита" парламент Британии. Против него выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от консерваторов.

В субботу накануне саммита британский премьер встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

На саммите предстоит утвердить два ключевых документа "брексита" - политическую декларацию, в которой описаны отношения с Британией после ее выхода из Евросоюза, в том числе в сфере торговли и безопасности, а также 585-страничное соглашение об условиях выхода.

Это соглашение должно быть утверждено во время 21-месячного переходного периода, который начнется 29 марта. На протяжении этого периода Британия будет оставаться членом общеевропейского рынка и таможенного союза.

В четверг, 22 ноября, Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации о будущих отношениях.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб.