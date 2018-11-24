Глава генштаба Британии: Россия гораздо опаснее, чем ИГ

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Российский президент Владимир Путин отрицает причастность России к применению химического оружия в Солсбери

Россия представляет собой значительно более серьезную угрозу, чем группировка "Исламское государство", заявил командующий британской армии.

В интервью газете Daily Telegraph генерал Марк Карлтон-Смит сказал, что Великобритания не может позволить себе самоуспокаиваться в вопросах российской угрозы.

"Русские пытаются использовать в своих целях любую найденную ими слабость или уязвимость", - добавил он.

Великобритания обвиняет Россию в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери при помощи химического оружия, а также в серии кибератак.

В начале этого года об угрозе со стороны России заявил министр обороны Гэвин Уильямсон.

В октябре правительство Великобритании обвинило ГРУ в организации четырех кибератак, в том числе на Демократическую партию в США и британский телеканал.

Россия отрицает какую либо причастность к отравлению Скрипалей, и называет обвинения в организации кибератак фантазиями.

Реагируя на заявление британского командующего, глава российского МИД Сергей Лавров выразил сомнения в политических и интеллектуальных способностях британского генерала.

Правообладатель иллюстрации EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Сергей и Юлия Скрипали были отравлены химическим оружием

В своем первом интервью после назначения главой генштаба, генерал Карлтон-Смит сказал, что нет никаких сомнений в том, что Россия представляет собой угрозу, куда большую угрозу, чем ИГ или "Аль-Каида" (исламистские группировки, признанные террористическими и запрещенные многими странами, включая Россию).

"Мы не можем себе позволить не обращать на это внимания и не предпринимать ответных действий", - заявил военный.

Российское посольство сразу же стало насмехаться в "Твиттере" над словами генерала.

"Командующего армией не беспокоит ИГИЛ? Гениальное стратегическое видение!"

На слова генерала также обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, который на пресс-конференции в Португалии сказал:

"Существует ли в России красная черта для высказываний наподобие тех, которые позволил себе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства? Мы же не можем никому запретить проявлять свои способности, интеллектуальные и политические".

"Мы не можем влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами. Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность", - добавил российский министр.

В то же время заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин заявил, что Великобритания ведет информационную войну против России.

Правообладатель иллюстрации Crown Copyright 2016 Image caption Генерал Карлтон-Смит знает об ИГ не по наслышке

54-летний генерал Карлтон-Смит, бывший командующий британского спецназа SAS, закончил военную академию Сандхерст в последние годы холодной войны.

Он принимал участие в попытках поймать Усаму бен Ладена, а также сражался в Ираке и Афганистане.