Правообладатель иллюстрации ERIK PANOV Image caption "Это не только и не столько про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России", - говорит Оксимирон

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил в своем Инстаграме о проведении "спонтанного концерта солидарности" с рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов), который отбывает 12 суток административного ареста в Краснодаре после того, как несколько его концертов подряд были сорваны.

Концерт состоится в московском клубе "Главклуб Green Concert" в понедельник, 26 ноября.

"В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали. Это беспредел, и, если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и зарабатывать на хлеб, то хотя бы с последним мы можем все ему помочь", - объяснил Оксимирон.

Всю прибыль от концерта музыканты намерены отдать арестованному музыканту.

Поддержать Хаски таким образом решили три российских рэпера: кроме Оксимирона, это Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев).

"Это не только и не столько про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России", - заключил Оксимирон.

У рэпера Хаски на прошлой неделе отменились при неясных обстоятельствах сразу три концерта: в Ростове, Краснодаре и Волгограде.

В среду площадка в Ростове-на-Дону отменила концерт, музыкант перенес на запасную площадку, но туда пришла полиция. По той же схеме отменился концерт и в Краснодаре: сорвалась одна площадка, концерт перенесли на вторую, но там выключилось электричество, а охрана перестала пускать зрителей.

Хаски вышел к ждущим его фанатам и стал читать трек "Ай", забравшись на крышу стоявшей рядом машины - позже он объяснял, что так его лучше было видно зрителям, перед которыми он чувствовал ответственность за несостоявшийся концерт.

С крыши автомобиля рэпера сняли полицейские и увезли в ОВД; на следующий день Хаски был отправлен под арест на 12 суток за мелкое хулиганство.

Правообладатель иллюстрации VK.COM/HUSKY_MUSIC Image caption Рэпер Хаски был приговорен к 12 суткам ареста за мелкое хулиганство

Хаски - не единственный музыкант, чьи концерты отменяли или срывали в последнее время.

12 ноября в Красноярске (а на следующий день и в Кемерово) не состоялись концерты подростковой поп-панк-группы "Френдзона".

А 23 ноября сорвалось выступление у электронного дуэта IC3PEAK в Казани - недавно они записали альбом со злой социальной критикой российских реалий.

Media playback is unsupported on your device "Ай" и гимн России: как задерживали рэпера Хаски

В Нижнем Новгороде им пришлось дважды менять площадки, которые в последний момент отказывались проводить концерт. На следующий день в Казани музыкантам выключили электричество даже на запасной площадке.

Проблемы группы продолжаются: уже известно, что у группы изменилось место концерта в Воронеже, а краснодарская площадка тоже попросила перенести концерт.