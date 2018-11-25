Несколько украинских военных кораблей движутся к Керченскому проливу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После аннексии Крыма в Азовском море сохраняется напряженность

Украинские военные корабли вошли в прибрежные воды аннексированного Россией Крыма. Украинская сторона утверждает, что российский пограничный катер совершил столкновение с украинским буксиром.

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир, согласно заявлению ВМС Украины, "осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря".

В сообщении российского ФСБ по Крыму говорится, что около 07:00 по московскому времени украинские корабли "пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации".

Украинские ВМС заявляют, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В сообщении ФСБ отмечается, что украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта" (цитата по ТАСС).

В своих заявлениях стороны ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, устанавливающую суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии. Принадлежность вод у берегов Крыма зависит от того, территорией какой страны считать сам Крым. Украина и большинство других стран мира не признали российскую аннексию полуострова в 2014 году.

Киев неоднократно жаловался на длительные остановки и досмотры украинских торговых судов, следующих в азовские порты Мариуполь и Бердянск, российские властями, контролирующими де-факто оба берега Керченского пролива.

В конце октября к озабоченности Украины присоединился Европарламент.