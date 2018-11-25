Война в Сирии: Москва обвинила в химатаке повстанцев и нанесла авиаудары по Алеппо
В сирийском Алеппо более ста человек в субботу пострадали в результате предположительной химатаки. По словам врачей, люди жаловались на проблемы с дыханием, раздражение слизистой оболочки глаз и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что в городе был применен хлор.
Сирийские власти, контролирующие Алеппо, и главный союзник Дамаска Москва обвинили повстанцев в применении химоружия.
Те заявили, что у них химоружия или средств его производства нет, а обвинения Дамаска и Москвы назвали ложью и предлогом для нападения на районы, подконтрольные сирийской оппозиции или повстанцам.
В воскресенье Москва нанесла авиаудары по территориям, находящимся под контролем вооруженной сирийской оппозиции в окрестностях Алеппо и заявила, что в результате авиаударов "уничтожила все цели боевиков".
Как сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, бомбы и ракеты поразили территории на северо-западе Сирии, подконтрольные повстанцам.
Ответственность за химатаку никто не взял
Было ли применено химоружие в субботу в Алеппо и кто именно виновен в предположительной химатаке, доподлинно не известно.
"Мы не можем с точностью утверждать, что это было за вещество, но мы наших пациентов лечили, исходя из того, что это мог быть хлор", - сказал руководитель группы врачей Алеппо Захер Батал, по словам которого это первый случай химатаки в городе с начала конфликта семь лет назад.
В субботу вечером многих из 107 пострадавших отпустили домой.
Гражданская война в Сирии длится с 2001 года, за это время были убиты более 470 тысяч человек.
В прошлом сирийские власти и повстанцы не раз обвиняли друг друга в применении запрещенных химических веществ.
Совместное расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия в 2017 году пришло к выводу, что за применение химоружия в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года несет ответственность сирийское правительство. Сирийские власти, по мнению авторов отчета, применили нервно-паралитическое вещество зарин. В результате химической атаки тогда погибло более 80 человек.
Позднее в применении химоружия уличали и боевиков радикальной группировки "Исламское государство".
Официальный Дамаск отвергал причастность к химатакам.