Мексика депортирует мигрантов, пытавшихся прорваться в США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мигранты, отчаявшись ждать, решили взять границу штурмом

Мексика депортирует около 500 мигрантов, которые пытались штурмом прорваться через границу с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел Мексики.

Как говорится в заявлении министерства, в воскресенье группа мигрантов нарушила закон, попытавшись силой прорваться в США.

На видео с места событий в районе приграничного города Тихуана видно, как десятки человек, среди которых женщины и дети, бегут к заграждениям, разделяющим мексиканскую и американскую территории.

Они были остановлены американскими пограничниками и сотрудниками военной полиции США, применившими слезоточивый газ.

МВД Мексики подтвердило, что все опознанные участники этой попытки прорыва будут немедленно депортированы из страны.

Как заявило министерство, мигранты действовали противозаконно, и подобные действия отнюдь не помогут им добиться своей цели, а именно - попасть в США. Штурм границы мог закончиться "серьезным инцидентом", говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Группа мигрантов смогла преодолеть первое заграждение

Обстановка в Тихуане, куда прибыли тысячи мигрантов из Центральной Америки, становилась в последнее время все более напряженной. Чтобы попасть в этот приграничный город, многие мигранты преодолели более четырех тысяч километров.

Они утверждают, что бежали от преследований, нищеты и насилия в своих странах. В основном это Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Теперь им предстоит долгое ожидание решения американских иммиграционных властей, которые будут рассматривать их прошения об убежище.

Президент США Трамп пообещал, что никто из них не будет допущен на территорию США до тех пор, пока не будет принято решение по каждому конкретному случаю. На это могут уйти месяцы.

В воскресенье группа из примерно 500 человек, участвовавших в мирной демонстрации за права мигрантов, отчаявшись ждать решения американских властей, рванулась к границе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мигранты, пытавшиеся прорваться в США, были встречены слезоточивым газом

Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете сообщил, что эта группа попросила содействия властей в организации демонстрации, но потом некоторые их ее лидеров призвали мигрантов разбиться на группы и попытаться прорваться на территорию США.

Как сообщает агентство Франс пресс, некоторые их них смогли преодолеть первое заграждение. Но когда мигранты попытались перелезть через вторую стену, был применен слезоточивый газ.

Корреспондент Франс пресс рассказывает, что видел мигрантов, которые пытались защититься от слезоточивого газа и кричали, что они хотят лишь найти работу и лучшую жизнь в США.