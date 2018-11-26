Перспектива военного положения: реакция Украины на события в Черном море

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На Украине может быть введено военное положение в ответ на обстрел и захват российскими кораблями украинских катеров у Керченского пролива. Этот вопрос будет рассмотрен в понедельник Верховной радой. Также в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное событиям в Черном море.

Силовики и президент - за военное положение

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), собранное в воскресенье президентом Порошенко, пришло к выводу о необходимости введения в стране военного положения.

"Действия Российской Федерации против кораблей украинских ВМС являются вооруженной агрессией против Украины, которая подпадает под пункты c, d статьи третьей резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года", - написал в "Фейсбуке" секретарь СНБО Александр Турчинов по окончании заседания.

СНБО предложит Раде ввести на Украине военное положение сроком на 60 дней, добавил Турчинов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Заседание СНБО, собранное президентом Порошенко, пришло к выводу о необходимости введения в стране военного положения

Ранее такое же заявление сделал президент Петр Порошенко. Он призвал парламент в понедельник поддержать введение военного положения. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос в парламенте обсудят в понедельник в четыре часа дня по киевскому времени.

Военное положение и выборы

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступить на защиту страны", - заявил на заседании СНБО Петр Порошенко.

Он, однако, заверил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации.

Президент Украины подчеркнул, что введение военного положения не скажется на ситуации в Донбассе и не приведет к каким-либо наступательным действиям украинской армии.

"Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", - сказал президент Украины.

Он добавил, что это решение не означает изменения положения на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств включительно с минскими соглашениями", - заявил Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия России "морской агрессией".

Пропустить Twitter пост , автор: @PavloKlimkin Росія розширила межі своєї агресії проти України на морський простір. Це ще один доказ того, що меж для Росії немає. Якщо комусь ще потрібні будь-які докази. #RussiaAttacksUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 ноября 2018 г.

Глава украинской полиции Андрей Князев заявил, что полицейские в случае введения военного положения перейдут на усиленный вариант несения службы.

"Массовых беспорядков пока нет, и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации", - сказал он.

Корреспондент Би-би-си на Украине отмечает, что введение военного положения может привести к отсрочке назначенных на март президентских выборов.

Александр Турчинов в ответ на вопрос сайта "Украинская правда" о том, как оно отразится на выборах, заявил: "Что касается выборов, конституция Украины и законодательство дают однозначный ответ на этот вопрос".

Совбез ООН и просьбы о санкциях

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Совет безопасности организации обсудит события в Азовском море на экстренном заседании в понедельник.

Как сообщает Франс пресс со ссылкой на дипломатические источники, о созыве экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море попросили и Украина, и Россия.

Первый зам. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский подтвердил в воскресенье журналистам, что Россия направила такой запрос в ООН.

Тем временем посол Украины в ЕС Николай Точицкий в "Твиттере" призвал Евросоюз ввести новые санкции против России.

"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинских корабля захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - написал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Малый бронированный артиллерийский катер украинских ВМС "Бердянск", захваченный российскими кораблями. Фото 2016 года

Евросоюз в своем заявлении призвал Россию восстановить движение по проливу в полном объеме.

"Строительство Керченского моста было осуществлено без согласия Украины и представляет собой еще одно нарушение ее территориальной целостности", - заявили в ЕС, подчеркнув, что строительство моста и милитаризация Азовского моря привели к ограничениям движения в проливе.

НАТО призывает стороны к сдержанности. Организация также выступает за то, чтобы Россия без помех пропускала украинские суда через пролив.

"На брюссельском саммите в июле лидеры Альянса выразили поддержку Украине и дали ясно понять, что российская милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей, представляют дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывают стабильность в регионе", - заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

Фото: протест у посольства РФ в Киеве

Вскоре после стычки в Керченском проливе у российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве началась стихийная акция. Несколько активистов забросали комплекс дымовыми шашками.

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До этого активисты принесли к воротам посольства резиновые покрышки. Поджечь их не дали охранявшие здание сотрудники полиции.

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Украинцы принесли к зданию посольства бумажные кораблики в знак протеста против задержания украинских катеров в Керченском проливе.