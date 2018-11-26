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В возрасте 77 лет после долгой болезни скончался итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи. Он известен такими картинами как "Последнее танго в Париже" с Марлоном Брандо, "Двадцатый век" и "Конформист".

Знаменитый режиссер умер от болезни в своем доме в Риме, пишут местные издания. Представитель режиссера сказал Би-би-си, что Бертолуччи боролся с раком.

Бертолуччи - обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и других престижных премий. В 2014 году за вклад в борьбу за права человека на саммите лауреатов Нобелевской премии Бертолуччи вручили Премию мира.

Его фильмы, зачастую затрагивающие весьма провокационные темы, в особой визуальной эстетике исследуют проблемы времени. Так, в почти трехчасовом эпосе "Последний император" режиссер рассказывает о жизни и смерти последнего китайского императора, в драме "Конформист" изучает сущность фашизма, а в оде "Мечтатели" воспевает политическую и сексуальную революцию.

В его картинах причудливо сочетается присущее постмодернизму мифическое и массовое, а также заметно влияние литературных традиций, что неудивительно, поскольку режиссер вышел из литературной семьи и сам был в том числе и поэтом.

Бертолуччи родился в 1941 году в Парме в семье искусствоведа, кинокритика и поэта Аттилио Бертолуччи. Младший брат Бернардо, Джузеппе Бертолуччи - тоже режиссер и драматург.

Впервые Бернардо Бертолуччи получил публичное признание еще до совершеннолетия: он выпустил поэтический сборник "В поисках загадки", за который был награжден престижной премией "Виареджо". Первый фильм он снял в 1962 году: это была криминальная драма об убийстве проститутки под названием "Костлявая смерть".

В 1968 году в фильме "Партнер" Бертолуччи переосмыслил повесть Федора Достоевского "Двойник". Он работал над сценарием культового вестерна Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе", вышедшем на экраны в том же году.

Всемирная известность пришла к режиссеру в 1970 году с фильмом "Конформист" по одноименной повести Альберто Моравиа, рассказывающей о послушании и повиновении в контексте фашистского режима. Большой успех имела и картина "Последнее танго в Париже" 1972 года, где главные роли исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Этот фильм получил номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус".

В 1980-х годах Бертолуччи переехал в Англию, где ненадолго отошел от итальянской тематики и снял в 1987 году "Последнего императора" - ленту, получившую девять "Оскаров", в том числе как лучший фильм года. Восточную тему он продолжил в 1993 году фильмом "Маленький Будда", адаптивно пересказывающим западной аудитории постулаты буддизма.

В 1995 году его лента "Ускользающая красота" с Лив Тайлер в главной роли была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Бертолуччи неоднократно награждали за вклад в искусство на Венецианском и Каннском кинофестивалях. В 2013 году он получил звезду на голливудской Аллее славы.