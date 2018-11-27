Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зачем Джеку Ма членство в Коммунистической партии?

Китайский миллиардер и основатель одной из крупнейших в мире интернет-компаний Alibaba Джек Ма вступил в коммунистическую партию Китая, следует из публикации в официальной газете компартии "Жэньминь жибао".

В опубликованном газетой списке 100 человек, внесших выдающийся вклад в политику реформ и открытости, Джек Ма упомянут как член КПК. Когда Джек Ма стал членом партии, не уточняется.

Личное состояние Ма оценивается в 36,6 млрд долларов - он является третьим в списке самых богатых китайцев.

"Под его руководством [интернет-компания] Alibaba вошла в число десяти крупнейших компаний мира по объему рыночной стоимости, сделав Китай ведущим игроком мировой индустрии электронной торговли, интернет-финансов и облачных вычислений, способствуя появлению большого числа предпринимателей и стартапов", - говорится в публикации в "Жэньминь жибао".

В этом списке также перечислены имена генерального директора Baidu Робина Ли и главы телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатенга, которые не состоят в компартии.

Эксперты задаются, вопросом, почему КПК посчитала необходимым сообщить о вступлении Джека Ма в компартию именно сейчас и зачем главе Alibaba понадобилось членство в КПК.

При правительстве Си Цзиньпина границы между бизнесом и политикой становятся все более размытыми, говорит управляющий директор базирующейся в Пекине консалитнговой компании Марк Наткин. По его словам, власти Китая стремятся к тому, чтобы партия играла главенствующую роль во всех сферах жизни, в том числе и в экономике.

Интернет-компании и ведущая роль партии

"Мы наблюдаем растущую связь между лидирующими интернет-компаниями Китая и правительства, поскольку власти рассматривают эти компании как один из наиболее эффективных средств для реализации своих политических инициатив", - сказал аналитик в интервью агентству Блумберг.

"Становясь членом партии, вы снимаете шляпу перед ней, признавая ее легитимность. В то же время членство в партии не требует от вас высокой политической активности", - подчеркивает Марк Наткин.

В сентябре Джек Ма заявил, что готовится оставить пост главы холдинга Alibaba Group через год. Его преемником в председательском кресле станет исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

Джек Ма и ранее неоднократно заявлял о своем желании оставить бизнес и сосредоточиться на благотворительной деятельности. Он также не исключал, что вернется к преподаванию.

Созданный им фонд, носящий его имя, занимается образовательными программами в отдаленных районах Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джек Ма говорил не раз о своем желании оставить бизнес и сосредоточиться на благотворительной деятельности

Кто такой Джек Ма

Бывший преподаватель английского языка Джек Ма стал одним из основателей компании Alibaba Group в 1999 году. Alibaba Group быстро стала одной из самых стремительно растущих компаний на китайском рынке, а затем и в мире. В этом году капитализация компании достигла 500 млрд долларов США, а ее прибыль за прошлый финансовый год составила 39,9 млрд.

Помимо подразделений, занимающихся интернет-торговлей (популярнейшая в России и многих других странах площадка Aliexpress), в состав Alibaba Group входит собственная электронная платежная система, облачный сервис расчетов, служба доставки еды в Китае, а также кинокомпания - в 2017 году она выпустила короткометражную ленту жанра "фильм о кунг-фу" с участием Джета Ли и самого Джека Ма, для которого роль мастера Ма стала актерским дебютом.

Кроме того, Alibaba инвестирует деньги в разработку беспилотных автомобилей и систем распознавания голоса.

Капитал Джека Ма по оценкена 2017 год составлял 36,6 млрд долларов США - он третий по размеру личного состояния житель Китая, а также на протяжении многих лет входит в число богатейших людей планеты.