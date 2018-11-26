Рэперу Хаски отменили арест, он выходит на свободу

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Суд в Краснодаре отменил арест рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). На прошлой неделе он был арестован за мелкое хулиганство.

Об отмене ареста сообщил в "Фейсбуке" адвокат исполнителя Алексей Аванесян. Первомайский районный суд принял во внимание некие "исключительные личные обстоятельства" Хаски и удовлетворил жалобу его адвокатов. В суде Би-би-си подтвердили эту информацию.

Концерт в поддержку

Сегодня в московском клубе "Главклуб Green Concert" должен состояться концерт в поддержку Хаски, в котором участвуют рэперы Оксимирон (Мирон Федроров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев). Всю прибыль от концерта организаторы намерены отдать Хаски.

"В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали. Это беспредел, и, если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и зарабатывать на хлеб, то хотя бы с последним мы можем все ему помочь", - объяснял решение провести такой концерт Оксимирон.

Что произошло

22 ноября Хаски был арестован в Краснодаре на 12 суток за мелкое хулиганство после того, как был сорван его концерт.

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Хаски был задержан вечером 21 ноября в Краснодаре возле клуба, где должен был состояться концерт. Помещение было обесточено, и Хаски начал читать рэп прямо на улице, забравшись на машину. С автомобиля рэпера сняли полицейские, которые позже составили на него протоколы по трем административным статьям.

В краевом управлении МВД сообщали, что хозяйка машины, на крышу которой залез рэпер, написала на него заявление.

Выступления Хаски на двух площадках в Краснодаре были сорваны из-за предостережения прокуратуры, полиция начала проверку песен рэпера на предмет экстремизма. За день до этого также было сорвано выступление Хаски в Ростове-на-Дону.