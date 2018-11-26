Правообладатель иллюстрации AniDag festival Image caption Афиша сорванного фестиваля

Фестиваль AniDag проходил в Махачкале четвертый год и никогда не имел серьезных проблем. Но в этом году фестиваль сорвали местные поборники нравственности, видимо, воодушевленные тем, что недавно сумели добиться отмены еще одного возмутившего их мероприятия - концерта рэпера Егора Крида.

Название AniDag означает "анимашники Дагестана", объяснила одна из организаторов мероприятия - она попросила не называть ее имени, опасаясь реакции родных и сообщений с угрозами от местных борцов за традиционные ценности. Впрочем, фестиваль посвящен не только аниме, добавляет она, а всему, от чего фанатеет молодежь: в этом году на фестивале появились зона компьютерных игр и зона комиксов.

Организаторы объясняют, что задумывали фестиваль как площадку для объединения молодых людей, которые любят рисовать, писать, снимать видео или петь. Участники фестиваля готовили для него номера - танцы, песни, рисунки, косплеи (переодевания в любимых героев).

Другие просто покупали билеты, чтобы посмотреть выступления, купить азиатскую еду или значки с любимыми героями. Аудитория фестиваля с годами росла - если в 2015 году, когда фестивалем впервые занялась эта команда, он собрал около ста человек, то в 2017 году гостей было уже 500. В этом году организиторы рассчитывали на 650 человек и даже переехали на более вместительную площадку - Аварский театр.

Проблемы у фестиваля начались после того, как какой-то человек, привозивший, по словам организаторов, на фестиваль еду, снял там видеоролик и выложил в интернет. "На видео он ходит, с юмором комментирует: "Ой, смотрите, у нас в Махачкале концерты нефоров [неформалов], ой, корейскую лапшу продают", - объясняет организатор. - Видео стало немного вирусным, попало не в те группы. И там стали писать, типа, сейчас устроим битву, Дагестан против нефоров".

Ролик запостил в свой Инстаграм бывший участник КВН, известный в Дагестане шоумен Эльдар Иразиев. Он тоже назвал мероприятие "фестивалем нефоров". "Те кто молчит в протесте против разврата в Дагестане, хавайте дальше, не за горами фестиваль геев и трансвеститов в этом городе", - написал он. Правда, потом Иразиев удалил запись, но именно после нее в адрес фестиваля массово посыпались агрессивные комментарии. На самой площадке заметили мужчин, никак не похожих на любителей аниме, которые снимали происходящее на телефоны.

Тогда же директор Аварского театра потребовал, чтобы некоторые номера отменили, а потом и вовсе заставил свернуть фестиваль. "Они говорили, что у нас там разврат, порнография", - рассказывает организатор: вопросы вызывали короткие юбки и макияж на лицах молодых людей. Ей пришлось собрать в зрительном зале гостей и объявить, что фестиваль окончен. "На вопрос "почему" я ответила - потому, что мы живем в Дагестане".

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Раньше проблем такого масштаба у фестиваля не было: пара постов и оскорбительных комментариев, не более, вспоминают организаторы.

"Эти люди активизировались, потому что они смогли отменить концерт Егора Крида, - убеждена организатор фестиваля. - Я не понимаю, почему у нас каждая ситуация гей-парадами заканчивается". Концерты двух рэперов Егора Крида и Элджея - не состоялись в Махачкале после поста Хабиба Нурмагомедова, где он призывал мужчин Дагестана бороться за будущее Дагестана, а музыкантов назвал "петушарами". Во всех соцсетях на рэперов тоже сыпалисьоскорбления и угрозы от местных жителей.

Неизвестно, состоится ли фестиваль AniDag в будущем году. Деньги за аренду театра организаторам вернули, но они все равно остались в убытке и пока не знают, как будут возвращать зрителям деньги за билеты.

Пятеро родственников детей, которые были на фестивале, будут подавать заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия Иразиева на предмет экстремистских призывов. Об этом Би-би-си рассказала журналистка Светлана Анохина, чья внучка была на фестивале. Они считают, что из-за поста шоумена дети подверглись опасности.