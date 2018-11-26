Конфликт под Керчью обвалил рубль. Что дальше?
К 17:02 понедельника рубль на Московской бирже подешевел по отношению к доллару более чем на рубль по сравнению к закрытию вечера пятницы. Доллар уже стоит 67,29 рубля. Евро - стоит 76,43 рубля, подорожав почти на 1,33 рубля.
Индекс Московской биржи теряет 1,77 процента, находится на уровне 2 301 пункта. Индекс РТС снизился на 3,23%, до 1 077,5 рубля.
Так проходит первый день биржевых торгов после того, как в воскресенье вечером российские пограничники задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Два украинских катера получили повреждения, трое моряков ранены. Россия заявила, что украинцы нарушили границу.
Украинская сторона, не признающая аннексию Крыма Россией, называет действия России актом военной агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. На 7 часов вечера назначено экстренное заседание Совбеза ООН.
Что говорят про это аналитики?
- "Рубль на текущей неделе может испытать на себе рост давления. Обострения отношений между Россией и Украиной выступят основным фактором риска, способным ослабить позиции российской валюты, - пишут аналитики "Нордеа". - Рынок будет чутко реагировать на любые сигналы о возможном ужесточении санкционного давления. Кроме того, сохранение негативной динамики на нефтяном рынке и завершение периода налоговых выплат лишают рубль дополнительной поддержки".
- Рубль в данном случае в первую очередь реагирует на геополитику и санкционные риски, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По его словам, в курсе российской валюты уже заложен достаточно высокий геополитический риск. С этим отчасти связан тот факт, что рубль в последнее время "достаточно спокойно" реагирует на падение и укрепление нефти, замечает экономист. Сейчас, по его словам, Запад поддержал Украину в споре с Россией. И это значит, что санкционные риски повышаются.
- "Нефть в пятницу рухнула, но сегодня пытается стабилизироваться. В целом неделя на глобальных рынках начинается неплохо, но к России это не относится. У нас сегодня все активы под давлением, прежде всего, из-за обвала нефтяных котировок. Конфликт в Керченском проливе также не добавляет оптимизма, хотя, на наш взгляд, его влияние на рынок ограничено. Мы считаем, что он не ведет к увеличению санкционных рисков", - пишет Кирилл Тремасов из "Локо Инвеста".
- Рост напряженности в Керченском проливе - для России дополнительный фактор нестабильности ,пишут аналитики Росбанка. "Вполне вероятно, что мы увидим продолжение коррекции в российских активах, которая обозначилась в конце прошлой недели, даже несмотря на поддержку сегодня со стороны периода налоговых выплат", - пишут они.
- Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что рубль реагирует падением на слабое восстановление нефтяных котировок. В пятницу Brent опускался ниже 60 долларов за баррель. В понедельник он стоит 60,15 доллара за баррель. Кроме того, сейчас в России заканчивается налоговый период (для него компании экспортеры меняют валютную выручку на рубли, чтобы выплатить налоги. И тем самым поддерживают российскую валюту). "С моей точки зрения геополитика если и будет развиваться, то достаточно медленно и через СБ ООН, а там история может повернуться по-разному. Зато нефть очень сильно упала и уже должна отражаться на рынке всерьез", - полагает Шибанов.