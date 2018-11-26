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К 17:02 понедельника рубль на Московской бирже подешевел по отношению к доллару более чем на рубль по сравнению к закрытию вечера пятницы. Доллар уже стоит 67,29 рубля. Евро - стоит 76,43 рубля, подорожав почти на 1,33 рубля.

Индекс Московской биржи теряет 1,77 процента, находится на уровне 2 301 пункта. Индекс РТС снизился на 3,23%, до 1 077,5 рубля.

Так проходит первый день биржевых торгов после того, как в воскресенье вечером российские пограничники задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Два украинских катера получили повреждения, трое моряков ранены. Россия заявила, что украинцы нарушили границу.

Украинская сторона, не признающая аннексию Крыма Россией, называет действия России актом военной агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. На 7 часов вечера назначено экстренное заседание Совбеза ООН.

Что говорят про это аналитики?