Как следует из отчета, опубликованного управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), ежедневно во всем мире 137 женщин гибнут от рук своих близких и родствеников.

По данным ООН, местом убийства женщин чаще всего становится родной дом.

Более половины из 87 тысяч женщин, убитых в 2017 году, стали жертвами самых близких людей. Из них около 30 тысяч погибли от рук партнера - мужа или сожителя - и еще 20 тысяч были убиты родственниками.

Мужчин по-прежнему убивают больше, чем женщин

Данные, собранные управлением ООН по наркотикам и преступности, свидетельствуют о том, что для мужчины вероятность погибнуть в результате умышленного убийства в четыре раза выше, чем для женщины.

ООН указывает на то, что во всем мире в 8 из 10 случаев жертвами убийства становятся мужчины.

При этом в том же отчете говорится, что более 80% жертв преступлений, совершенных членами семьи против родственников - женщины.

"Насилие со стороны близких людей продолжает непропорционально тяжело сказываться именно на женщинах", - говорится в отчете ООН.

47 женщин в 21 стране за один день

В отчете ООН обобщается статистика убийств за 2017 год, полученная из государственных источников. Число убийств женщин и девочек на гендерной почве было выведено на основе критериев убийств, совершенных родственниками или близкими людьми.

После этого создатели спецпроекта Би-би-си "100 Женщин" совместно со Службой мониторинга Би-би-си решили побольше узнать о реальных историях женщин, которые скрываются за цифрами статистики.

В результате были отслежены все статьи в мировой печати, касающиеся убийств женщин за 1 октября 2018 года. Журналисты Би-би-си, работающие в разных регионах мира, насчитали 47 таких сообщений о женщинах, убитых в 21 стране, скорее всего, по гендерной причине. Большая часть этих убийств пока находится на стадии расследования.

Вот лишь шесть таких случаев. Изначально о них сообщалось в местной прессе. Би-би-си получила официальное подтверждение изложенных здесь фактов.

Джудит Чесанг, 22 года, Кения

Правообладатель иллюстрации Family handout

В понедельник 1 октября Джудит Чесанг и ее сестра Нэнси собирали в поле урожай сорго.

Джудит, мать троих детей, недавно развелась с своим мужем Лабаном Камуреном и решила вернуться в родительскую деревню на севере страны.

Вскоре после того, как сестры приступили к сбору урожая, Камурен приехал на семейную ферму, напал на бывшую жену и убил ее.

По словам местной полиции, после этого самого Камурена убили местные жители.

В докладе ООН говорится, что в Африке женщины больше всего подвержены риску убийства со стороны близких или родственников. В общей сложности на 100 тысяч человек приходится 3,1 таких смертей.

А по общему числу убийств женщин родственниками и близкими лидирует Азия: там в 2017 году погибли 20 тысяч женщин.

Неха Шарад Чодури, 18 лет, Индия

Правообладатель иллюстрации Manohar Shewale

Неха Шарад Чодури, вероятно, погибла в результате так называемого "убийства чести" в день, когда ей исполнилось 18 лет. Она праздновала свой день рождения с бойфрендом.

Полиция подтвердила Би-би-си, что родители девушки были против этих отношений. Теперь родителей и еще одного родственика обвиняют в убийстве девушки в тот вечер, совершенном прямо в родительском доме.

Расследование продолжается, и трое главных подозреваемых остаются под стражей в ожидании суда.

Адвокат, представляющий интересы родителей и родственника Нехи, сообщил Би-би-си, что подозреваеыме не собираются признавать свою вину.

Сотни женщин погибают каждый год лишь потому, что влюбляются или выходят замуж вопреки воле своей семьи. Однако точной статистики "убийств чести" не существует, поскольку часто такие преступления не фиксируются или о них никто не заявляет.

Зейнаб Секаанван, 24 года, Иран

Правообладатель иллюстрации Private via Amnesty International

Зейнаб Секаанван была казнена в Иране за убийство мужа.

Зейнаб родилась на север-западе Ирана в бедной курдской семье, которая придерживалась консервативных взглядов. Совсем молодой девушкой она сбежала из семьи, чтобы выйти замуж и найти лучшую долю в жизни.

Но ей не повезло: по данным международной правозащитной организации, муж жестоко обращался с Зейнаб и отказывался давать ей развод. При этом полиция игнорировала все ее жалобы на избиения.

Зейнаб была арестована за убийство своего мужа, когда ей было 17 лет.

Amnesty International утверждает, что ее пытали, чтобы она призналась в убийстве мужа, что ее избивали в полиции и что суд над ней не был справедливым.

В отчете UNODC выдвигается предположение, что женщины, решившиеся на убийство свеого партнера, перед этим зачастую подвергались длительному физическому насилию.

В отчете также говорится, что в качестве мотивов мужчины-убийцы часто называют чувство собственности, ревность и страх оказаться покинутым.

Похоже, что именно это произошло с бразильской парой: мужчина и женщина вместе прожили долгие годы и были обнаружены мертвыми в тот же день, когда была казнена Зейнаб.

Сандра Люсия Аммер Маура, 39 лет, Бразилия

Правообладатель иллюстрации Reproduction / Facebook

Сандра Люсия Аммер Маура вышла замуж за Аугусту Агуайра Рибейру в 16-летнем возрасте и прожила с ним почти четверь века.

Через пять месяцев после развода он убил ее.

Полиция городка Жардим Такуари подтвердила Бразильской службе Би-би-си, что женщина погибла от удара ножом в шею.

Следователи обнаружили на мобильном телефоне ее мужа видеозапись признания в этом убийстве. Аугусту заявил, что Люсия начала встречаться с другим человеком, и он расценил это как предательство.

Он также хвастался на видео, что его не арестуют, потому что они вместе "отправятся к Творцу".

Аугусту повесился в спальне их общего дома. Он действительно избежал ареста.

Случай с Сандрой иллюстрирует так называемую форму "убийства-самоубийства", когда человек убивает одну или больше жертв, после чего накладывает на себя руки.

Мари-Амели Вайя, 36 лет, Франция

Правообладатель иллюстрации PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN

Мари-Амели была зарезана собственым мужем Себастьеном Вайя.

Они расстались после 4 лет брака. Он напал на женщину с ножом, после чего добровольно сдался полиции. Через несколько дней он зарезался в тюрьме.

Соседи Мари-Амели принесли охапки цветов к дверям магазина нижнего белья на улице Биша, которым она владела, и прошли маршем в знак памяти о погибшей.

Убийство Мари-Амели Вайя произошло в тот самый день, когда французское правительство объявило о новых планах по борьбе с бытовым насилием.

Правообладатель иллюстрации PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN Image caption Марш памяти Мари-Амели

Елена Верба, 29 лет, Россия

Правообладатель иллюстрации VK/Елена Верба

Счастливая семейная жизнь Елены закончилась летом 2017 года.

Ее муж Сергей, бывший сотрудник ФСКН, решил, что она стала ему изменять, зазвал ее в лес под предлогом сбора грибов и там напал на нее с ножом, требуя признаний.

Елена смогла вырваться и позже заявила в полицию об этом нападении, однако стражи порядка провели с мужем воспитательную беседу и этим ограничились.

Елена хотела развестись, но не смогла этого сделать: по словам адвокатов, муж запугивал её и грозил, что развод дорого ей обойдётся.

При этом Сергей не перестал подозревать жену и в итоге в порыве ревности напал на нее и на глазах у семилетнего сына нанес 28 ножевых ранений.

Когда убийство женщины заслуживает внимания?

Чтобы познакомить вас с этими историями женщин, убитых на гендерной почве, целая сеть сотрудников Би-би-си внимательно просматривала телепередачи, социальные сети, печатные издания, прослушивала радио во всем мире.

Они обнаружили, что в общей сложности 1 октября этого года поступило 47 сообщений об убийствах женщин. Би-би-си рассказывает только о небольшой их части: многие случаи остались неподтвержденными, некоторые преступления против женщин официально не были зарегистрированы, порой мотивы не были ясны или преступники не выявлены.

В докладе UNODC содержится вывод о том, что большая доля преступлений в отношении женщин выпадает из поля зрения правоохранительных органов: о них или не сообщают, или полиция не расследует эти преступления как направленные конкретно против женщин.

"Наше исследование призвано напомнить не только о тех женщинах, про которых мы знаем, но и о тех случаях, о которых не сообщала полиция или СМИ, - говорит сотрудница Службы мониторинга Би-би-си Мариам Азвер, в задачу которой входило обобщение собранных данных. - Истории этих женщин никогда не были опубликованы, или их не удалось проверить, или полиция не занималась расследованием этих смертей. Так что остается лишь удивляться: когда же убийство женщины считается достаточно важным, чтобы о нем написали газеты?"