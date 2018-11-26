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Следствие ФСБ закрыло дело жительницы Абакана Лидии Баиновой, которая занимается популяризацией хакасской культуры. В ее действиях больше не усматривают состава преступления. До этого Баиновой предъявили обвинение в экстремизме из-за поста в соцсети "ВКонтакте".

О прекращении дела сообщил адвокат Баиновой, юрист международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин. Как сообщает агентство Интерфакс, в постановлении о прекращении уголовного дела говорится, что "анализ собранных доказательств дает основание для вывода об отсутствии умысла Баиновой Л.С. на совершение призывов к экстремистской деятельности".

Баинова известна в Абакане как популяризатор хакасской культуры, она участвует в национальных культурных фестивалях, выступает за сохранение народных традиций и языка.

В июле 2018 года стало известно, что против нее заведено уголовное дело об экстремизме. Поводом для этого стала запись в соцсети, в которой она описала, как дети в игровой комнате ресторана в Абакане не пустили внутрь ее дочь со словами "вход только русским".

"Неожиданно этот пост начали поддерживать и мои земляки, и другие народы поддержали этот пост. То есть сказали моим постом то, что вертелось на языке, но по каким-то причинам люди не могли сказать это сами", - рассказывала Баинова Би-би-си.

Поправки Путина

В октябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ об экстремизме. В частности, Путин предположил не привлекать к уголовной ответственности за однократные деяния, которые не представляют серьезной угрозы для безопасности страны.

Уголовное дело, согласно поправкам Путина, предлагается возбуждать только в том случае, если в течение года человек уже совершал аналогичное правонарушение и был за него привлечен к административной ответственности.

Путин предложил внести поправки как в уголовный кодекс, так и в кодекс об административных правонарушениях. Если законопроект примут, то в КоАП также появится статья о "Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства".

По этой административной статье Путин предложил наказывать нарушителей штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по 282-й статье УК "является обоснованным", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Дела о репостах

В этом году резко выросло число уголовных дел, возбужденных по "экстремистским" статьям, в том числе в отношении тех, кто делал репосты сообщений в социальных сетях.

В начале июня во время "прямой линии" с Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о "тревожных сигналах с разных мест, особенно из провинции" о привлечении по 282-й статье за выражение мнений.

Тогда Путин сказал, что необходимо определиться, что такое экстремизм, и не "доводить все до маразма и до абсурда".