Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption После подписания соглашения о границе в Ингушетии начались массовые протесты

Конституционный суд России рассмотрел вопрос о законности соглашения о границе между Чечней и Ингушетий. На заседании выступили сторонники и противники соглашения. Решение КС будет объявлено позже.

Конституционный суд проводил заседание по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он и глава Чечни Рамзан Кадыров заключили соглашение о границе, против которого впоследствии высказались конституционный суд Ингушетии и ингушские депутаты; в республике долгое время продолжались массовые протесты. По мнению противников соглашения, вопрос о границах решается республиканским референдумом и республиканским судом.

На заседание КС приглашали и Евкурова, и Кадырова, а также депутатов народного собрания Ингушетии. Евкуров и Кадыров на заседание не приехали - их представляли адвокаты. Кроме того, в суде присутствовали председатели парламента Ингушетии и Чечни - Магамет Яндиев и Чечни.

Перед заседанием представители обоих глав республик заявили, что считают соглашение о границе законным. "Мы просим признать соглашение об установлении границы и соответствующий закон конституционным", - сказал адвокат Александр Орлов, представляющий Евкурова.

"Надеемся, что сегодня будет поставлена точка в этом вопросе и строительство российского федерализма будет полностью завершено", - согласился Гаиб Берсункаев, представляющий Кадырова (цитаты по РИА Новости).

Председатель конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев отказался посетить заседание, поскольку считает, что спор не относится к компетенции КС России.

"Аюб Карим Султанович не принял приглашение на сегодняшнее заседание, сославшись в суде на то, что утверждение договоров и соглашений относится исключительно к компетенции субъектов РФ, поэтому проверка конституционности закона Ингушетии относится к компетенции конституционного суда республики и не может быть предметом рассмотрения конституционного суда России", - сказал в начале заседания председатель КС РФ Валерий Зорькин.

Между тем, глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов сообщил во вторник Интерфаксу, что инициативная группа подала в избирательную комиссию Ингушетии заявление о подготовке республиканского референдума по вопросу установления границы с Чечней.По его словам, после регистрации группы в республике начнут собирать подписи за проведение всенародного голосования. "Всего необходимо собрать 10 тыс. подписей избирателей. Уверен, в этом вопросе сложности не возникнут", - сказал правозащитник.

Что говорили в суде

Адвокат Евкурова Александр Орлов в начале заседания заявил, что закон не предусматривает "учета мнения населения при установлении границ". Он также заявил о невозможности проведения референдума, так как невозможно ответить "да" или "нет" на вопрос о том, как должна проходить граница.

Комментируя решение конституционного суда Ингушетии, признавшего соглашение незаконным, Орлов сказал, что суд вышел за пределы своей компетенции.

Адвокат Кадырова Гаиб Берсункаев поддержал позицию коллеги. "Глава Чеченской Республики, глава Ингушской Республики взяли на себя ответственность и смелость раз и навсегда решить проблему с границей", - сказал он.

Представитель группы депутатов народного собрания Ингушетии, голосовавших против принятия закона о границе, Андрей Сабинин заявил в суде, что закон был принят с нарушением процедуры: сразу в трех чтениях тайным голосованием. А сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров назвал соглашение антиконституционным и нарушающим территориальную целостность Ингушетии.

"Ингушский народ никогда не согласится с отчуждением части и своей территории и оставляет за собой право отстаивать это всеми законными способами", - заявил Погоров.

Представители президента, Совета Федерации и Генпрокуратуры России в Конституционном суде заявили, что соглашение соответствует законодательству, и попросили суд признать его конституционным.

"Соглашение не содержит положений, которые бы могли рассматриваться как вступающие в противоречие с положениями конституции РФ. Считаем возможным признать соглашение соответствующим конституции РФ", - сказал представитель президента Михаил Кротов.

Договор о границе

После распада Чечено-Ингушской АССР между двумя новыми республиками остались несколько территорий, границы и принадлежность которых до сих пор не были определены. Спорные территории находились в Сунженском и Малгобекском районах.

В частности, конфликты вызывала принадлежность села Аршты. В 2013 году официальный Грозный заявил, что приграничное село Аршты в Сунженском районе (входящем в состав Ингушетии) по праву принадлежит Чечне - Кадыров попросил республиканский парламент. Тогда же в село вошли сотрудники правоохранительных органов Чечни. А летом 2018 года ингушские общественники сообщили, что в Аршты ведутся строительные работы чеченскими дорожными рабочими.

26 сентября Евкуров и Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, что вызвало массовое недовольство жителей Ингушетии, которые традиционно считали этот район своим.

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Кто должен определять границы?

В этом и есть главный предмет спора между судами, чиновниками и старейшинами Ингушетии. Каждый из них по-своему считает, кто именно должен решать споры о границах.

В порядке, который придумали Евкуров и Кадыров, это должно было работать так: главы республик подписывают соглашение, региональные парламенты утверждают соответствующие законы и с тех пор граница считается определенной.

Чеченский парламент проголосовал за это единогласно. А вот с депутатами Ингушетии вышел скандал.

Всего в парламенте Ингушетии 25 депутатов, для принятия закона нужны голоса более чем половины от присутствующих на заседании. Евкуров сообщил, что официально за соглашение о границе проголосовали 17 депутатов, трое выступили против.

Однако после закрытого голосования несколько депутатов сообщили, что 4 октября в голосовании приняли участие не 25, а 24 человека. Из них против закона проголосовали 13 человек.

Они требовали провести новое заседание, но кворум собрать не удалось.

Евкуров говорил, что депутаты отказываются от своих голосов из-за давления родственников.

Несколько депутатов народного собрания Ингушетии направили в прокуратуру и Следственный комитет России заявление о фальсификации результатов голосования о границе с Чечней, говорил член республиканского парламента Закрий Мамилов на октябрьском митинге в Магасе.

Парламентарии, проголосовавшие против соглашения, настаивают: это соглашение меняет территорию Ингушетии - значит, его принятие возможно только после проведения референдума и выяснения мнения жителей.

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Что решил конституционный суд Ингушетии

Заявление о проверке на соответствие закона конституции подавала в суд группа депутатов республиканского народного собрания Ингушетии.

Конституционный суд Ингушетии поддержал позицию заявителей. Он решил, что закон от 4 октября не соответствует конституции Ингушетии.

В решении КС Ингушетии также говорилось, что соглашение "не порождает правовых последствий для органов власти, организаций и граждан".

Что сказал Евкуров

Глава Ингушетии в ответ на решение Конституционного суда заявил, что решение должен принимать не КС Ингушетии, а КС России - так как вопрос затрагивает интересы сразу двух регионов.

Евкуров отправил обращение в КС России.

На заседание были приглашены не только сами Евкуров и Кадыров, но еще и делегаты конгресса ингушского народа. В итоге делегаты прибыли, а Евкуров и Кадыров - нет.