Правообладатель иллюстрации Twitter/徐小莉 Image caption Лу Гуан трижды становился лауреатом World Press Photo

Жена знаменитого китайского фотографа Лу Гуана сообщила о том, что ее муж пропал во время посещения китайской провинции Синьцзян, которая находится под усиленным контролем властей.

Лу Гуана, проживающего в Нью-Йорке, в октябре пригласили в Синьцзян на ряд культурных мероприятий. По словам его жены Сюй Сяоли, она в последний раз говорила с ним 3 ноября.

Позже китайские чиновники сообщили ей, что Лу Гуана задержали сотрудники органов госбезопасности.

Сюй Сяоли в интервью Би-би-си призналась, что не знает, совершил ли ее муж что-то, что могло вызвать гнев китайских властей.

Трижды лауреат всемирного конкурса фотожурналистов World Press Photo, Лу Гуан уделял особое внимание темам охраны окружающей среды и китайского общества.

23 октября Лу Гуан прилетел в столицу Синьцзяна, город Урумчи, куда его пригласили сразу на несколько фотовыставок.

5 ноября он собирался вылететь в Сычуань, где должен был встретиться с другом по имени Чен, чтобы вместе с ним посетить благотворительное мероприятие.

Однако когда Чен прибыл в Сычуань, он не нашел там Лу Гуана и позвонил его жене, чтобы узнать, что случилось.

Однако она тоже не знала, где находится ее муж, и не общалась с ним с 3 ноября.

Тогда Сюй Сяоли связалась с женой человека, который пригласил Лу Гуана в Синцзян, и та рассказала, что Лу Гуана и ее мужа забрали сотрудники органов госбезопасности.

Позже эту информацию подтвердили чиновники в провинции Чжэцзян, откуда родом сам Лу Гуан.

"Вот уже 20 дней, как он пропал, а я, как самый близкий человек, до сих пор не получила никаких извещений о его аресте, - написала Сюй Сяоли в подробном послании в Твиттере. - я многократно звонила в полицию Синьцзяна, но они не отвечают".

"На будущей неделе 20-я годовщина нашей свадьбы, мы должны были бы вместе отмечать ее, а вместо этого я лишь живу надеждой, что он вернется целым и невредимым".

Провинция Синьцзян, которая находится на самом западе Китая, приобрела печальную известность из-за тотальной слежки и массового интернирования местных жителей в рамках операции по борьбе, как утверждают китайские власти, с ростом радикализма среди местной общины мусульман-уйгуров.

Китайские власти болезненно воспринимают критику в свой адрес и ранее уже не раз задерживали журналистов, которые писали негативные истории о Китае.

Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается самым нестабильным регионом Китая.

Уйгурские сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, используя порой насильственные методы.

Правозащитные организации возлагают ответственность за противостояние на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.