Манафорт солгал по делу о "российском вмешательстве". Теперь он может сесть надолго

Правообладатель иллюстрации Alex Wong/Getty Images Image caption Солгав следствию, Манафорт рискует не получить снисхождения в суде

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием. Как заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы, Манафорт несколько раз дал ложные показания следователям.

Теперь обвинители не станут просить суд о смягчении наказания признавшему свою вину политтехнологу.

О том, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, стало известно из документов, направленных в окружной суд Вашингтона по делу "США против Пола Манафорта".

Государство в нем представляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он же и направил документы в суд поздно вечером в понедельник.

В них говорится, что Манафорт, подписав соглашение о сотрудничестве со следователями, затем совершил преступление, солгав ФБР и команде следователей спецпрокурора Роберта Мюллера по целому ряду вопросов.

О чем именно солгал политтехнолог, в документах не уточняется. Представитель спецпрокурора Мюллера в ответ на вопрос Би-би-си заявил, что он воздерживается от дополнительных комментариев.

Чем интересен Манафорт

Манафорт попал под следствие в рамках расследования российского вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года и возможного сговора окружения Трампа с Россией.

Политтехнолог участововал в наиболее известном эпизоде контактов окружения Трампа с людьми, представлявшими интересы России.

В июне 2016 года он присутствовал на встрече российских лоббистов и юриста Наталии Весельницкой с представителями штаба Трампа, включая его сына Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Правообладатель иллюстрации Alexandria Sheriff's Office via Getty Images Image caption Манафорт считает, что предоставил следствию правдивую информацию и не нарушал нарушил сделку о признании вины

Сам Трамп неоднократно говорил, что узнал об этой встрече пост-фактум и, по его информации, основной темой встречи была проблема усыновления американцами российских сирот.

В обнародованной в 2017 году переписке Дональда Трампа-младшего с посредником, организовавшим встречу, тот писал, что Весельницкая везет "грязь на Хиллари" в рамках помощи российского государства Трампу.

Тем не менее обвинения, предъявленные Манафорту, не касаются напрямую возможного российского вмешательства.

По условиям сделки со следствием, предполагалось, что Манафорт предоставит Мюллеру информацию о связи штаба Трампа с вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

В судебных документах отмечается, что, заключая сделку со следствием 14 сентября, Манафорт обязался полно, честно, всецело и прямо сотрудничать со следствием.

"В соглашении о признании вины предусматривается, что, если обвиняемый не выполняет полностью все свои обязательства или участвует в любой преступной деятельности до вынесения приговора, это будет считаться нарушением условий соглашения", - отмечается в документе.

Нарушение условий сделки со следствием освобождает правительство от любых обязательств, которые оно взяло на себя в отношении обвиняемого. Например, наказание тому, кто нарушил соглашение со следствием, можно не смягчать, даже если он признал вину.

Правообладатель иллюстрации Chip Somodevilla/Getty Images Image caption Команда спецпрокурора Мюллера утверждает, что поймала Манафорта на лжи

Защита Манафорта заявила, что политтехнолог сотрудничал с властями, неоднократно отвечал на вопросы следователей и предоставил всю требуемую информацию.

Манафорт, согласно направленным в суд документам, считает, что предоставил следствию правдивую информацию, и не согласен, что нарушил сделку о признании вины.

Адвокаты Манафорта не ответили на просьбу Би-би-си подробнее прокомментировать заявление Мюллера.

Обе стороны заявили суду, что не видят причин откладывать вынесение приговора по делу.

В чем обвинили политтехнолога

Манафорт 14 сентября признал себя виновным в преступном сговоре против США по отмыванию денег, налоговом мошенничестве, сокрытии зарубежных банковских счетов, нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента (речь о его работе на экс-президента Украины Виктора Януковича), а также в лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

Ему грозит 10 лет тюрьмы, и именно сделка со следствием могла бы помочь ему смягчить наказание. Теперь обвинители не будут просить суд о более мягком наказании с учетом сотрудничества Манафорта со следствием.

Ранее суд штата Вирджиния уже признал Манафорта виновным в рамках другого дела - по двум эпизодам банковского мошенничества, а также по пяти эпизодам уклонения от уплаты налогов и сокрытия счета в иностранном банке.

Манафорту по этому делу грозит до семи лет тюрьмы. Суд огласит приговор 8 февраля 2019 года.

По этому делу политтехнолог впервые предстал перед судом еще в конце октября 2017 года и находился под домашним арестом до июня 2018 года. Затем, когда стало известно о его попытках повлиять на свидетелей, Манафорта поместили в тюрьму.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что дело Манафорта - часть "охоты на ведьм", которая началась после президентских выборов 2016 года.

Адвокат Трампа Руди Джулиани заявлял изданию Politico, что команда защитников политтехнолога и юристы президента находятся в постоянном контакте, и они также заключили соглашение о защите, которое предусматривает обмен конфиденциальной информацией между сторонами.