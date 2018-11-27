Могилу и памятник Канта облили краской в Калининграде. Кому не угодил философ?

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В Калининграде неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, который стоит рядом с Балтийским федеральным университетом. Многие жители города выступали за то, чтобы присвоить имя философа местному аэропорту. Нашлись и те, кто сочли эту идею непатриотичной.

По последней информации, пострадал не только памятник, но и могила философа, которая под стенами Кафедрального собора Калининграда. Об этом написала в "Фейсбуке" директор собора Вера Таривердиева. Никаких подробностей она не соообщило, напомнив только, что "то же сделали с памятником Канту".

О том, что утром во вторник вандалы облили памятник краской, сообщило издание "Новый Калининград". Рядом со статуей были разбросаны листовки с обращением к студентам, которые учатся "в стенах, носящих имя врага".

"Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед", - цитирует издание текст листовок. В них также сказано, что "Кант предал русскую землю, которая приняла его". Авторы анонимного обращения предложили студентам срывать таблички с именем Канта и "вымарывать чуждое имя" из своих документов (видимо, студенческих билетов).

В пресс-службе университета Интерфаксу подтвердили факт вандализма. "На место вызвана полиция", - сказал представитель вуза.

Хотя памятник стоит около одного из учебных корпусов, он находится на балансе города. Однако в университете пообещали своими силами очистить статую.

"Памятник не принадлежит университету, но понятно, что мы идеологически и морально несем за него ответственность, - сказала представитель вуза Юлия Шкуркина. - Сейчас там работает полиция. Они изучают записи с камер вокруг. Как только они закончат свои следственные действия, нам эксперты подскажут, каким раствором лучше снимать краску, и будем убирать, не дожидаясь представителей городского хозяйства".

Пока никто не взял себя ответственность за это происшествие. Корреспондент "Нового Калининграда" предполагает, что краска, которой был облит памятник, находилась в бутылке из-под коньяка "Старый Кенигсберг" (предыдущее название Калининграда). К такому выводу он пришел, увидев осколки рядом с постаментом.

Имя Канта было предложено в качестве варианта дополнительного названия калининградского аэропорта. Это предложение с большим отрывом лидировало в голосовании на сайте проекта "Великие имена России", организованном Общественной палатой России.

Неделю назад депутат Госдумы Марат Бариев высказался против присвоения аэропорту имени Канта. Избранный от Татарстана депутат считает, что это якобы оскорбит ветеранов Великой Отечественной войны.

"Ветераны считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал. Я полностью согласен, - цитировало Бариева казанское издание "Бизнес Online". - Мы должны понимать, кто великие люди для Калининграда".

Два дня назад агентство РИА Новости сообщило, что число проголосовавших за присвоение аэропорту Калининграда имени императрицы Елизаветы Петровны на тысячу больше, чем за Канта.

Сообщение об облитом краской памятнике Канту вызвали гневные отклики в соцсетях не только в Калининграде, но и Москве. Оппозиционер Алексей Навальный и замдиректора "Трансперенси интернешнл Россия" Илья Шуманов полагают, что часть ответственности за произошедшее должна лежать на политиках. "Посмотрим, как местные власти отреагируют на этот скверный инцидент", - написал Шуманов.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Три вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них:

1. Звездное небо над нами

2. Моральный закон внутри нас

3. Идиоты в российской власти, своими заявлениями "имя Канта оскорбляет ветеранов" устроившие это pic.twitter.com/Y6GraRnje7 — Alexey Navalny (@navalny) 27 ноября 2018 г.

Кант родился в Кенигсберге в 1724 году и прожил там всю жизнь. В 1804 году он был погребен стен кафедрального собора.

С 1758 по 1762 годы город принадлежал России. Был возвращен Пруссии императором Петром III после заключения Петербургского мирного договора.

В состав СССР и Российской Федерации город и часть немецкой земли Восточная Пруссия отошли после Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 года. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь "всесоюзного старосты" Михаила Калинина - партийного деятеля, занимавшего церемониальную должность в советском правительстве и не имевшего к городу никакого прямого отношения.

До сих пор самым громким скандалом при голосовании за новые имена аэропортов был отказ включить в список имя музыканта Егора Летова в Омске.