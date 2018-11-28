Что иностранные инвесторы спрашивали у Путина и что он им отвечал

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В Москве проходит инвестиционный форум "Россия зовет", организованный инвестиционным банком "ВТБ Капитал". Этот форум - одна из возможностей для российских и иностранных бизнесменов пообщаться с Владимиром Путиным.

Владимир Путин по традиции опоздал на форум. На этот раз - на полтора часа.

В течение почти полутора часов иностранцы - генеральный директор GF International Investment Management Саймон Шаньгуань, генеральный директор Savencia Fromage & Dairy Жан-Полис Торрис, а также глава ВТБ Андрей Костин и его первый заместитель Юрий Соловьев на сцене вели дискуссию о перспективах мировой экономики и сотрудничестве с Россией. В зале их слушали несколько десятков иностранных и российских бизнесменов, а также российские чиновники.

В кулуарах форума за дискуссией толком не следили. Все обсуждали свои дела.

Когда на сцене появился Владимир Путин, все встали и начали ему апплодировать.

Путин начал со своего вступительного слова о ситуации в экономике России. Оно было довольно коротким - около пяти минут. Путин рассказал, что за три квартала экономика России выросла 1,5%, а промышленность росла на 3%. По словам президента, это стабильный, но недостаточный рост экономики, так как его не хватит для того, чтобы улучшить жизнь граждан России. Поэтому правительство выстраивает целую систему, которая позволит реформировать экономику страны, заявил президент.

"Я не самая главная достопримечательность в Москве"

После выступления президента слово взял Костин, поблагодаривший Путина за то, что он уже десять лет "несмотря на погоду и занятость" приезжает на форум "ВТБ Капитала". В этом году на форум приехали 2 тысячи инвесторов, из которых около 500 иностранцы из 63 стран мира, заявил Костин. Все они приехали, чтобы "послушать и поговорить" с Путиным, заявил он.

"Коллеги приезжают не для того, чтобы посмотреть на меня и послушать. Я не самая главная достопримечательность в Москве", - ответил Путин. По его словам, для инвесторов это возможность пообщаться друг с другом и с российскими чиновниками.

"Куда вы так спешите"

Один из иностранных участников, обращаясь к Путину, назвал его "доминирующей личностью", и задал вопрос, что будет, когда он покинет политическую сцену. "Куда вы так спешите, я пока никуда не собираюсь", - сказал президент. В зале засмеялись.

"У нас нет цели уходить от доллара"

Бизнесмены задавали Путину вопросы о том, что их волнуют, например, о разговорах в России о необходимости диверсифицировать систему расчетов в валюте и отойти от доллара.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас", - пошутил в ответ Путин. По его словам, доллар является нестабильным, а это заставляет многие страны отказываться от него. Те, кто уводит доллар от России, "стреляют себе не в ногу, а чуть выше", пошутил Путин вновь.

Он пообещал, что Россия не будет делать ничего резкого, чтобы навредило бы ей самой. Он сказал, что Россия не собирается отказываться от американского доллара, но обстоятельства вынуждают задуматься над альтернативными способами расчетов.

"Я только что разговаривал с президентом Турции. Мы говорили по ряду конкретных вопросов, напомню нашу сделку по поставкам [зенитного комплекса] С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то расчеты не пройдут. Но мы придумали другой вариант - и сделка прошла", - сказал Путин инвесторам.

"Если потребуется продолжать, будем продолжать"

Путина также спросили о договоренности ОПЕК+, которые был заключены в конце прошлого года. Они помогли поддержать цены на нефть на высоком уровне. В начале декабря состоится в Вене состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а затем встреча представителей стран-участниц картеля и союзников. На это встрече, как ожидается, участники могут договориться о мерах по поддержанию баланса на рынке нефти.

Путин заявил, что для России приемлемая цена на нефть - это 60 долларов за баррель. "Нас устраивает", - заявил российский президент. Если потребуется продолжать дальше, то мы будем продолжать, заявил Путин о сделке ОПЕК+. В среду 28 ноября Brent торгуется на уровне 60,16 долларов за баррель.

"Удар по странам и людям"

Французский бизнесмен спросил Путина о санкциях. Путин в ответ сказал ему, что Евросоюз сам пострадал от санкций и сокращения экспорта в России. Это, по приведенной президентом оценке, привело к сокращению в ЕС 400 тысяч рабочих мест. "Это разве не удар по странам и людям", - возмутился российский президент.

По словам российского президента, экономика России адаптировалась к санкциям, и многие иностранцы инвестируют в проекты через Российский фонд прямых инвестиций.

Однако, по словам Путина, он все же надеется на то, что взаимодействие улучшится. По словам Путина, Россия готова к сотрудничеству со всеми странами, включая США.

Потери Евросоюза от санкций подтверждали и в самом ЕС, но размер ущерба оценивали скромнее, чем это делают российские политики.

Так, год назад Австрийский институт экономических исследований заявил, что санкции Евросоюза и российские антисанкции обошлись странам ЕС более чем в 30 млрд евро с 2014 года, в то время как премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре нынешнего года оценил ущерб, нанесенный Евросоюзу, примерно в 100 млрд евро.

"Это пограничный инцидент"

На форуме Путин впервые прокомментировал конфликт России и Украины в Керченском проливе 25 ноября. Он назвал его "провокацией, которая организована действующей властью". "Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин.

"Это же пограничный инцидент. Не более того!" - сказал Путин.

Путин также заявил, что власти Украины "с успехом продают антироссийские настроения". "У них уже ничего не осталось - нечего продавать", - добавил он.

Остались ли инвесторы довольны?

В конце мероприятия глава ВТБ Андрей Костин назвал общение инвесторов с Путиным содержательным. "Я думаю, инвесторы довольны. Надеюсь, как всегда, после встречи с президентом сегодня и завтра они будут покупать российские акции".

"После этой речи мы понимаем, что есть возможности и мы можем инвестировать в Россию", - заявила Би-би-си Изабель дос Сантос, основатель и партнер в португальской компании Efacec, занимающейся машиностроением и энергетикой. Компания в том числе производит электромобили. По ее словам, выступление Путина прояснило ситуацию в российской экономике и планы властей по ее развитию.

Пока, по словам Сантос, у компании нет проектов в России, но переговоры об инвестициях сейчас идут.

"Путин был очень открыт и ответил на все вопросы", - поделился своими впечатления с Би-би-си Томас Баум, партнер и директор управления рискам немецкой компании Euler Hermes.

По его мнению, Путин осветил практически все проблемы - санкции, дедоллоризацию, отношения с США.

Самого Баума, правда, волнует высокая доля государства в российской экономике. Он ожидал от Путина оценки того, хорошо ли то, что в экономике такая большая доля госбанков и будут ли они приватизированы в ближайшее время.

Также Баум признает, что санкции мешают иностранным бизнесменам инвестировать в Россию. Некоторые, по его словам, идут в другие страны.