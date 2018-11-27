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Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение по брекситу в нынешнем виде угрожает сделке по торговле между Британией и США.

Американский лидер заявил, что черновик соглашения о выходе Британии из Евросоюза дает больше преимуществ ЕС, а это значит, что Лондон, скорее всего, не сможет вести торговлю с США.

"Если вы прочитаете соглашение в нынешнем виде, то станет понятно, что [Британия], скорее всего, не сможет вести торговлю с нами. И это будет плохо. Не думаю, что они хотят этого", - сказал он.

Пресс-секретарь британского правительства в ответ заявил, что Лондон сможет подписывать торговые соглашения с любыми странами мира.

"Благодаря встречам наших совместных рабочих групп мы уже заложили фундамент для подписания смелого соглашения с США. Они провели уже пять таких встреч", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Тереза Мэй вызывает на теледуэль

Представитель Терезы Мэй также сообщил, что премьер-министр готова отстаивать проект нынешнего соглашения по "брекситу" в теледебатах с лидером лейбористов Джереми Корбином.

Как сообщается, теледебаты могут состояться 9 декабря - за два дня до решающего голосования в парламенте по сделке о "брексите".

Проект соглашения о "брексите" получил одобрение всех 27 стран, входящих в ЕС. В комментариях перед специальным саммитом, состоявшимся в Брюсселе в воскресенье, лидеры стран ЕС говорили, что это наилучшая из возможных сделок и что альтернативы ей нет.

В Великобритании соглашение вызывает гораздо больше возражений: вариант Терезы Мэй не нравится большинству как сторонников, так и противников "брексита".

Неизвестно, утвердит ли парламент сделку по "брекситу" 9 декабря: большинство голосов далеко не гарантировано.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трампа беспокоит, что проект соглашения о" брексите" дает больше преимуществ ЕС, чем Америке

Что Трамп имеет ввиду?

Джон Сопел, старший корреспондент Би-би-си по Северной Америке

Сначала Тереза Мэй фактически получила отлуп в Палате общин.

Теперь ее ближайший союзник в лице Дональда Трампа решил пнуть проект сделки по "брекситу" огромным ковбойским сапогом.

Когда президент говорит, что соглашение по" брекситу" может поставить под угрозу торговлю с Британией, не совсем понятно, что он имеет ввиду. В переходный период бизнес между странами, очевидно, будет продолжаться в нынешнем режиме.

Подобное вмешательство Трампа в дискуссию накануне решающего голосования в британском парламенте можно расценить однозначно - американский президент стал на сторону критиков британского премьера.