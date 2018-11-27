Россиянам ограничивают въезд на Украину. Накануне там объявили военное положение

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После объявления военного положения на Украине в Киев не пропустили 47 граждан России, прилетевших из Минска. Украинские пограничники вернули их обратно в белорусскую столицу, не объяснив причин. Ограничения по пропуску россиян установили также в Херсонской области на границе с Крымом.

"Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов "Белавиа": трех вчера и еще одного сегодня", - сообщил белорусскому порталу Tut.by официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Самая многочисленная группа россиян, по его словам, вернулась из Киева во вторник. "Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня - 35", - уточнил он.

При этом представитель Госпогранкомитета отметил, что у белорусских пограничников к высланным россиянам вопросов не возникло: "Мы их оформили установленным порядком, они убыли рейсами в Украину, затем вернулись обратно из-за непропуска сопредельной страной".

По словам Бычковского, причину, по которой россиян развернули на границе, украинские пограничники не уточнили. "Информации от государственной пограничной службы Украины по изменению порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе Российской Федерации, не поступало", - отметил он.

В авиакомпании "Белавиа" заявили агентству РИА Новости, что случаев возвращения граждан России, которым по различным основаниям отказано во въезде на Украину, "вроде бы, стало больше в последнее время".

Во вторник также стало известно, что ограничения по пропуску граждан России установлено в Херсонской области на границе с Крымом. "Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно", - заявил глава области Андрей Гордеев.

Ограничения установлены на пунктах пропуска "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар", уточнил он.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), созванном после конфликта в Керченском проливе, было акцентировано внимание на том, что после введения военного положения отдельным группам граждан России может быть ограничен въезд в страну.

При этом в ведомстве отметили, что планы действий украинских пограничников на время введения военного положения еще прорабатываются, "но не исключено, что после публикации документов... внимание к гражданам России будет более пристальное".

"Могу сказать, что ежедневно определенная часть граждан России не попадает в Украину", - заявил агентству Интерфакс-Украина начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Военное положение на Украине было введено в понедельник, 26 ноября, после столкновения украинских и российских кораблей в Керченском проливе. Особый режим введен на 30, а не на 60 дней, как предлагал изначально президент Украины Петр Порошенко, и действует в отдельных областях страны.