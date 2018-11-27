Россия впервые за пять лет займет в евро. Что в этом необычного?

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Власти России впервые за пять лет размещают еврооблигации, номинированные в евро. Минфин предложит инвесторам семилетние бонды, ориентир доходности составляет 3%. Россия выходит на международный долговой рынок через два дня после инцидента у Керченского пролива, где российские пограничные корабли обстреляли и задержали корабли ВМС Украины.

Министерство финансов России планирует 27 ноября разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщают агентства Блумберг, Интерфакс и Прайм со ссылкой на свои источники. Ориентир доходности бумаг - 3%.

Спрос на новый выпуск еврооблигаций Минфина России превысил 1 миллиард евро, сообщил Прайму источник в банковских кругах. Эту же цифру называет собеседник Интерфакса.

В российском минфине отказались от комментариев.

Это первый за пять лет выпуск евробондов, номинированных в евро. Традиционный инструмент минфина - долларовые евробонды, говорил в 2016 году глава департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

В случае с долларовыми евробондами у минфина есть "понятная и широкая инвесторская база", отмечал чиновник.

Предыдущий выпуск еврооблигаций в евро состоялся в сентябре 2013 года.

В декабре 2017 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство может выпустить еврооблигации в евро, если будет спрос инвесторов.

Блумберг отмечает, что нынешний выпуск еврооблигаций протестирует спрос на российские бумаги всего через двое суток после того, как российские пограничные корабли обстреляли и задержали корабли ВМС Украины у Керченского пролива.

Российские аналитики отмечают, что размещение сложно назвать рыночным.

Нерыночная история

Накануне объявления о новом размещении доходность нескольких "длинных" выпусков российских облигаций в понедельник на бирже поднималась выше 9% (для государства высокая доходность означает более высокие выплаты).

Выросла доходность и двух последних выпусков валютных облигаций России - с погашением в 2027-м и 2047 году. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы продают эти бумаги и оценивают риски по ним как высокие.

Новости о размещении евробондов оказались неожиданными, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Во-первых, обычно выпуск рекламируют инвесторам, а в этом случае книга заявок открыта без маркетинга, говорит эксперт.

Непохоже, что это рыночное размещение, учитывая, что момент не очень удачный, говорит главный экономист Локоинвеста Кирилл Тремасов. В связи со спадом цен на нефть и санкционными рисками российские активы навряд ли будут пользоваться серьезным спросом у иностранных инвесторов, считает он.

"Спрос на такие бумаги может быть со стороны локальных инвесторов. Год-то неплохой для наших компаний-экспортеров, дивиденды огромные получили", - говорит Тремасов.

Облигации, скорее всего, купят локальные инвесторы, которые хотели бы защитить свой капитал от санкций - как персональных, так и санкций в отношении российских банков, соглашается Порывай.

Выпуск новых евробондов в европейской, а не американской валюте проходит на фоне ожидания того, ужесточат ли США санкции в отношении России. В августе американские сенаторы предложили запретить инвесторам покупку нового российского госдолга, а также ввести дополнительные персональные санкции в отношении бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

После этого инвесторы начали распродавать российские гособлигации. Некоторые аналитики отмечали, что распродажи российского госдолга начались еще в апреле, когда США ввели санкции в отношении "Русала".

Тем не менее, осенью доходность российских гособлигаций снизилась (доходность растет, когда падают цены). Размещать бумаги в евро сейчас выгоднее, чем в долларах, отмечает Блумберг, потому что ставки ЕЦБ ниже, чем ставки американской ФРС.

Эмитенты на развивающихся рынках уже размещали еврооблигации в евро в этом году. В частности, в начале ноября на рынок вышел Казахстан, а в середине месяца облигации в евро разместил "Газпром".