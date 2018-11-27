"Синергия" отменила приз "Близняшки на год" после обвинений в сексизме

Image caption Приз за третье место вызвал возмущенные дискуcсии в соцсетях

Приз на конкурсе корпоративного университета "Синергия" возмутил пользователей соцсетей: за третье место организаторы предлагали награду, которая называлась "бизнес-ассистентки близняшки на год". После обвинений в сексизме организаторы не стали присуждать "приз".

"Синергия" - крупнейший по числу учащихся частный вуз в России. Он стал широко известен после бизнес-тренинга Тони Роббинса, который в сентябре этого года собрал полный зал зрителей. Университет проводит масштабные мероприятия - в московском спорткомплексе "Олимпийском", где выступал Роббинс, "Синергия" собирает по 25 тысяч человек, билеты на ее форумы стоят от 15 до 500 тысяч рублей (от 225 до 7,5 тыс. долларов).

О конкурсе, который проходит в формате "бизнес-марафона", "Синергия" объявила еще в прошлом году. "Цель проекта - увеличить оборот бизнеса участников в 10 раз", - говорили организаторы.

Условия конкурса были таковы: участники слушают уроки "бизнес-менторов", а затем выполняют домашнее задание, за которое получают баллы.

Победителю пообещали квартиру, за второе место - автомобиль Lexus. Участнику, который стал третьим, пообещали контракт с "близняшками-ассистентками" сроком на год.

СМИ обратили внимание на необычный приз еще год назад, когда его только анонсировали, многие посчитали его унижающим женщин. Но директор школы "Синергия" Григорий Аветов с этим не согласился.

"У нас же нет общества шовинизма. Они имеют право быть близняшками. У нас же свободная страна. Если они близняшки, они же не лишены права быть ассистентками? Мы выкупаем зарплату, платим им на полгода вперед. Мы эскортом не занимаемся. Мы не школа бизнеса", - рассказал в прошлом году радиостанции "Говорит Москва" Аветов.

Новая волна недовольства в соцсетях поднялась накануне, когда Аветов напомнил о конкурсе во время первого дня Synergy Global Forum.

Журналист Анна Левинская, например, поинтересовалась в "Фейбсуке", не будут ли в следующем году в качестве призов вручать рабынь.

Награждение победителей первого этапа конкурса состоялось 27 ноября. На экране вновь показали призы победителям - машина, квартира и "ассистентки-близняшки".

Аветов спросил у занявшего третье место Леонида, знает ли он, какой ему полагается приз. "Да, мне нравится", - ответил победитель.

Узнав, что потенциальный начальник двух ассистенток - из Ульяновска, Аветов сказал: "Девочки в Ульяновск не поедут". Зал свистел.

А затем директор объявил, что приза "девушки-близняшки" не будет. Вместо этого занявший третье место Леонид получит возможность выступить в спорткомплексе "Олимпийский" - именно о такой мечте он говорил в своей конкурсной заявке.

"Когда я ввел приз "близняшки", ключевая идея наша заключалась в том, что там же не подразумевалось ничего желтого, - сказал Аветов со сцены. - Вчера меня опять журналистка Би-би-си обвиняла в том, что я нарушаю права женщин (Речь идет о твите журналиста Би-би-си Елизаветы Фохт, обратившей внимание на приз. - Би-би-си). Но совершенно неважно, что в этом марафоне, например, чисто теоретически могут быть близнецы в качестве третьего места, мужчины. Кто хочет, чтобы были близнецы?"

"Не я точно", - ответил Леонид.

"А вот близняшек кто хочет, чтобы были?" - спросил Аветов. Зал ответил аплодисментами.

"Это мы делаем для вас в первую очередь. И когда была идея про близняшек, это конкретные близняшки, они живут в Санкт-Петербурге, и они работают ассистентами с 9 до 6 - и ничего кроме", - убеждал Аветов.

"Приз - не близняшки, а их работа в течение года по трудовому контракту. Это было интегрировано в качестве приза скорее как шутка. Потом это все приобрело серьезную форму, потому что на радио и в Comedy Club об этом начали шутить, феминистки начали меня преследовать на выступлениях и обвинять в сексизме. Хотя я правда больше люблю женщин, чем мужчин", - прокомментировал идею с "призом" Аветов, отвечая на вопрос Би-би-си после церемонии.

"Я просто не чувствую, я никого не дискриминирую, только меня все дискриминируют. Поэтому я не чувствовал, что это серьезный вопрос. Так что мы оказались на одной волне. Он [победитель] хотел выступать, а я не хотел эту шутку превращать в реальность. Поэтому договорились о замене. Мы не сексисты. Мы за неравноправие, чтобы женщины были круче мужчин", - сказал он.

"Близняшки нравятся людям больше, чем близнецы, потому что женщины лучше, чем мужчины. Женщины по всем конкурентным преимуществам - внешне, интеллектуально, с точки зрения карьерного роста - круче мужчин. Сексизм может быть только в отношении мужчин. Наши права ущемляются. Потому что вы красивее, лучше одеваетесь, по всем параметрам вы лучше", - описал он свое отношение к вопросу.

"Синергия" собирается провести бизнес-марафон "Трансформация" во второй раз. Через год приз за третье место обещают другой - Аветов сообщил, что, вероятнее всего, это будет возможность бесплатно получить MBA в бизнес-школе. Стоимость такого образования - 7 млн рублей.