Кадастровую палату России возглавил 33-летний доктор. Кто он такой?

Правообладатель иллюстрации www.probusinesstv.ru Image caption Два года назад Тухтасунов неожиданно начал появляться в роли "советника главы Росреестра"

Новым руководителем Кадастровой палаты Росреестра стал доктор Парвиз Тухтасунов, до 2016 года не имевший отношения к регистрации недвижимости. Би-би-си обнаружила, что компания его друга несколько лет получает тендеры при помощи конкурсной комиссии, где работает мать Тухтасунова.

Внимание к новому руководителю Кадастровой палаты первой привлекла бывшая журналистка "Известий" и портала Life Александра Баязитова. В своем Telegram-канале она опубликовала два скана - якобы официальную кадровую справку 33-летнего Парвиза Тухтасунова и приказ о его назначении, подписанный министром экономического развития Максимом Орешкиным еще 22 ноября.

Вскоре после публикации и на сайте Росреестра появилась информация о новом назначении: "Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 2018 года директором ФГБУ "Кадастровой палаты Росреестра" назначен Тухтасунов Парвиз Константинович".

Федеральная кадастровая палата (ФКП) подчиняется Росреестру и отвечает за регистрацию и оценку объектов недвижимости. Оба ведомства входят в зону ответственности министерства экономики.

Согласно справке, опубликованной Баязитовой, в 2008 году Тухтасунов закончил московскую медицинскую академию имени Сеченова, а потом официально не работал в течение восьми лет. В 2016 году недавний безработный стал советником главы Росреестра, чтобы еще спустя два года сесть в кресло руководителя кадастровой палаты.

Этот стремительный карьерный скачок от безработного к главе федерального учреждения привлек внимание блогеров и СМИ.

Биография Тухтасунова, опубликованная на сайте ФКП после поста Баязитовой, выглядит более подробной: с 2008-го по 2012 год - ординатура и интернатура медицинской академии, с 2011-го по 2016 год - работа в "различных коммерческих структурах".

Его назначение "связано с личными и деловыми качествами", а также "профессиональными заслугами", сказали Би-би-си в пресс-службе Росреестра.

Русская служба Би-би-си проследила карьерный путь Тухтасунова и обнаружила, что принадлежащая его другу компания выигрывает многомиллионные контракты Росстата, причем в заседаниях конкурсной комиссии участвует полная тезка матери Тухтасунова.

Дождевики от сына

Парвиз Тухтасунов родился в Душанбе, но юность провел в Москве, следует из справки, опубликованной в телеграм-канале Баязитовой "Адские бабки". Эти данные Би-би-си подтвердил источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян.

Из архивной версии его странички в "Одноклассниках" (сейчас удалена) следует, что и учился Тухтасунов в московской школе. В пресс-службе Росреестра и министерства экономики данные о его месте рождения не предоставили.

Согласно справке, опубликованной Баязитовой, его мать Сапхия Тухтасунова трудится в Росстате, который, как и Росреестр, также подчиняется министерству экономического развития. Полная тезка матери действительно числится на сайте Росстата как глава отдела материально-технического обеспечения переписей и сплошных обследований.

По долгу службы Сапхия Тухтасунова присутствует на заседании конкурсной комиссии Росстата, когда речь идет о закупке канцелярии или сувенирной продукции, необходимой для проведения различных опросов населения.

Одним из победителей этих конкурсов является московская компания "ПК Групп". Например, в 2018 году эта фирма выиграла два тендера Росстата - на поставку дождевиков и зонтов с символикой пробной переписи (4,6 млн рублей) и ручек с папками для опросов (6,8 млн). В обоих случаях Тухтасунова была приглашена для участия в заседаниях комиссии, указано в протоколе.

Всего за три года "ПК Групп" оказала услуг для Росстата на общую сумму свыше 33 млн рублей. Кроме того, "ПК Групп" использовала тот же электронный адрес, что и фирма "Триумф Плюс" (контракты с Росстатом почти на 200 млн рублей) и "Пост Тариф" (контракты с Росстатом на 25 млн). При этом внешне ничего общего между этими тремя компаниями нет.

Зато единственный собственник "ПК Групп" - москвич Константин Гусин - по всей видимости, хорошо знаком с Парвизом Тухтасуновым. Судя по его аккаунту в "Инстаграме", они вместе, например, ходили на матч московского "Спартака".

"Надменный вид", - прокомментировал будущий глава кадастровой палаты фотографию Гусина на паспорте болельщика, которую предприниматель выложил в соцсеть накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. "Так смотрят те, у кого есть билет на футбик, на тех, у кого их нет", - ответил Гусин.

Более того, Парвиз Тухтасунов мог участвовать в одном из бизнес-проектов Гусина. В 2014 году "ПК Групп" открыла в Москве "Европейскую клинику красоты и здоровья". Рассказывая о ней в своем "Инстаграме", Гусин подчеркнул, что это его совместный проект с Парвизом Тухтасуновым (в посте он указывает его ник).

В лицензии Росздравнадзора на осуществление медицинской деятельности для этой клиники был указан мобильный телефон. Этот же номер на сайте "Сотовик.ру" использовал человек с тем же ником, который Парвиз Тухтасунов использует в своем "Инстаграме".

Сейчас клиника уже закрыта.

Признаки конфликта

В закупках Росстата у "ПК Групп" действительно можно обнаружить признаки конфликта интересов, говорит замдиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. По долгу службы тезка матери Тухтасунова может участвовать в составлении технического задания. "Мы часто сталкиваемся с тем, что технические задания составляются под технического поставщика. Это притча во языцех", - отмечает он.

Одним из признаков предварительного сговора поставщика с заказчиком может служить незначительное снижение цены на аукционе, говорит Шуманов. На торгах Росстата 2018 года, в которых победила "ПК Групп", стартовая цена снизилась лишь на 2-2,5%, следует из соответствующих протоколов.

Тухтасунов не ответил на звонки Русской службы Би-би-си. Гусин прочитал сообщение "ВКонтакте", но также не стал комментировать деятельность своего знакомого. В Росстате не ответили на запрос, в Кадастровой палате Росреестра Би-би-си заявили, что не комментируют "личные и деловые связи сотрудников".