Чемпионат мира по шахматам в Лондоне рискует закончиться армагеддоном
Два шахматных гроссмейстера весь ноябрь не могли определить, кто станет новым чемпионом мира.
Американец Фабиано Каруана хочет сместить с пьедестала действующего чемпиона Магнуса Карлсена из Норвегии. Но все 12 партий матча завершились вничью.
После того как их последняя партия в понедельник не смогла опеределить победителя, судьба шахматной короны решится в среду во время тай-брейка - серии быстрых игр, которые могут завершится решающей блиц-партией, которую принято называть армагеддоном.
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Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США со времен победы Бобби Фишера в 1972 году.
Но для этого ему придется преодолеть ожесточенное сопротивление Карлсена, чемпиона мира с 2013 года и самого рейтингового шахматиста в мире. Кроме титула, победитель тай-брейка получит призовые в 1 млн евро.
На протяжении всего матча шахматисты были закрыты в звуконепроницаемом помещении. 12-я партия длилась три часа, пока Карлсен не предложил оппоненту ничью.
Серия из 12 ничьих делает этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.
Тай-брейк будет представлять собой серию все более быстрых партий.
Карлсен считается фаворитом, потому что имеет немалый опыт побед в быстрых партиях.
Однако бывший чемпион мира Гарри Каспаров в "Твиттере" написал, что ничья в последней партии при лучшей позиции у Карлсена демонстрирует, что у норвежца не выдерживают нервы.
В обычных партиях в начале игры у каждого игрока на часах есть по 100 минут, и время добавляется по ходу матча. Часто со стороны кажется, что гроссмейстеры по несколько минут просто сидят и смотрят на доску.
Но в тай-брейке в первых четырех партиях у каждого игрока есть только по 25 минут, и плюс по 10 секунд после каждого хода.
Если после четырех партий чемпион не выявляется, то начинаются две блиц-партии - по пять минут на игрока и плюс 3 секунды за каждый ход. В таких условиях легче сделать ошибку.
Если и после блица сохраняется ничья по очкам, играется заключительная партия - армагеддон.
В такой партии победитель будет неизбежно - в случае ничьей очко достается черным. Чтобы компенсировать эту несправедливость, черным дается четыре минуты, а белым - пять (столько же, сколько в блице).