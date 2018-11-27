Чемпионат мира по шахматам в Лондоне рискует закончиться армагеддоном

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Магнус Карлсен (справа) защищает титул чемпиона мира, на который претендует Фабиано Каруана

Два шахматных гроссмейстера весь ноябрь не могли определить, кто станет новым чемпионом мира.

Американец Фабиано Каруана хочет сместить с пьедестала действующего чемпиона Магнуса Карлсена из Норвегии. Но все 12 партий матча завершились вничью.

После того как их последняя партия в понедельник не смогла опеределить победителя, судьба шахматной короны решится в среду во время тай-брейка - серии быстрых игр, которые могут завершится решающей блиц-партией, которую принято называть армагеддоном.

Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США со времен победы Бобби Фишера в 1972 году.

Но для этого ему придется преодолеть ожесточенное сопротивление Карлсена, чемпиона мира с 2013 года и самого рейтингового шахматиста в мире. Кроме титула, победитель тай-брейка получит призовые в 1 млн евро.

На протяжении всего матча шахматисты были закрыты в звуконепроницаемом помещении. 12-я партия длилась три часа, пока Карлсен не предложил оппоненту ничью.

Серия из 12 ничьих делает этот матч за первенство одним из самых упорных в истории шахмат.

Тай-брейк будет представлять собой серию все более быстрых партий.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если Каруана победит, он станет первым чемпионом мира из США за 40 лет

Карлсен считается фаворитом, потому что имеет немалый опыт побед в быстрых партиях.

Однако бывший чемпион мира Гарри Каспаров в "Твиттере" написал, что ничья в последней партии при лучшей позиции у Карлсена демонстрирует, что у норвежца не выдерживают нервы.

Пропустить Twitter пост , автор: @Kasparov63 In light of this shocking draw offer from Magnus in a superior position with more time, I reconsider my evaluation of him being the favorite in rapids. Tiebreaks require tremendous nerves and he seems to be losing his. — Garry Kasparov (@Kasparov63) 26 ноября 2018 г.

В обычных партиях в начале игры у каждого игрока на часах есть по 100 минут, и время добавляется по ходу матча. Часто со стороны кажется, что гроссмейстеры по несколько минут просто сидят и смотрят на доску.

Но в тай-брейке в первых четырех партиях у каждого игрока есть только по 25 минут, и плюс по 10 секунд после каждого хода.

Если после четырех партий чемпион не выявляется, то начинаются две блиц-партии - по пять минут на игрока и плюс 3 секунды за каждый ход. В таких условиях легче сделать ошибку.

Если и после блица сохраняется ничья по очкам, играется заключительная партия - армагеддон.

В такой партии победитель будет неизбежно - в случае ничьей очко достается черным. Чтобы компенсировать эту несправедливость, черным дается четыре минуты, а белым - пять (столько же, сколько в блице).