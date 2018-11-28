Путин назвал "небольшим инцидентом" конфликт в Черном море

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году? Тогда Крым решил присоединиться к России - это же совсем другая история, масштабная", - заявил Путин

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал события в Черном море, которые привели к резкому обострению конфликта между Россией и Украиной. Он назвал захват украинских кораблей небольшим инцидентом и провокацией накануне президентских выборов.

"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Это же пограничный инцидент. Не более того!" - сказал Путин и задался вопросом, почему Киев не вводил военное положение в 2014 году, когда "Крым решил присоединиться к России", а в Донбассе шли тяжелые бои с использованием танков, артиллерии и "даже авиации".

"Это же была другая, масштабная история", - продолжил Путин. "И никакого военного положения не вводилось! А сейчас небольшой инцидент в Черном море - и ввели военное положение. Явно это ради выборов делается", - уверен он.

По словам президента России, рейтинг Порошенко (он при этом ни разу не назвал его по фамилии) находится "примерно на пятой строчке", "у него есть шансы не войти даже во второй тур". Поэтому, как считает Путин, украинский президент решил "что-то делать", "чтобы ситуацию обострить" и создать препятствия для конкурентов, прежде всего от оппозиции.

Вечером в воскресенье два украинских катера и сопровождавший их буксир были обстреляны и задержаны пограничниками ФСБ у Керченского пролива. Россия обвинила моряков в нарушении границы, а власти Украины - в провокации. Киев и западные страны, в свою очередь, обвинили Москву в агрессии.

Путин на форуме напомнил, что в сентябре этого года украинские корабли проходили через Керченский залив. По его словам, тогда моряки "исполнили договоренности", сообщив, "в каком составе идут, куда идут, кто идет": "Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море".

Российский президент обвинил украинских моряков в том, что в этот раз они не отвечали на запросы пограничников и вошли в территориальные воды, которые еще до аннексии Крыма были российскими. "Даже после нарушения государственной границы им предложили взять лоцмана - молчание", - сказал Путин.

Российские пограничники в этой ситуации действовали так, "как они должны были действовать", утверждает Путин: "Если бы они действовали иначе, их надо было отдать под суд". Он напомнил, что среди моряков были двое сотрудников Службы безопасности Украины, и назвал их присутствие на катерах "явными признаками заготовленной заранее провокации", цель которой - ввести военное положение на Украине.

"Это нечистоплотная игра внутри страны, подавление политических противников", - подытожил Путин и поделился своим ощущением, что западные лидеры "все прощают" Киеву и выполняют все его требования: "Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".

Порошенко не дозвонился

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Путина и Порошенко "напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации". Песков во вторник заявил, что "ситуация не нуждается в умиротворении". "Умиротворение произошло, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы", - сказал он.

Во вторник в интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что после инцидента в Черном море хотел созвониться с российским президентом. "Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - пояснил президент Украины.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - сказал он. Песков на это ответил лишь, что "каких-либо телефонных контактов президентов не было".

Порошенко сказал, что вынужден был звонить канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда не смог связаться с Путиным, чтобы та поговорила с ним об освобождении моряков. Накануне Кремль сообщал, что Меркель действительно позвонила российскому президенту. Путин в разговоре с ней возложил ответственность за инцидент на Киев.

Трампу не нравится агрессия

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что после керченского инцидента может отменить запланированную встречу с Путиным, которая должна состояться на полях саммита G20 в Аргентине (он начнется 30 ноября). "Может быть, я не буду проводить эту встречу [с Путиным]. Мне не нравится эта агрессия. Мне совершенно не нужна такая агрессия", - сказал Трамп.

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем", - прокомментировал заявление Трампа Песков. Сам Путин на форуме "Россия зовет!" сказал, что надеется на встречу с американским президентом.

В свою очередь, пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что европейские страны должны сделать больше, чтобы помочь Украине. По ее словам, речь может идти об ужесточении санкций и пересмотре соглашений о строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Инцидент у Керченского пролива стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив. Украинская сторона называет действия России актом военной агрессии, Порошенко подписал указ о введении военного положения сроком на один месяц.

Рубль колеблется

В первый рабочий день после захвата украинских кораблей резко упал курс рубля к доллару и евро. Аналитики указывали, что российская валюта реагирует на геополитику и санкционные риски.

Во вторник рубль умеренно укреплялся к доллару и евро на фоне снижения напряженности в российско-украинском конфликте из-за инцидента в Керченском проливе, цитировал аналитиков Интерфакс. В среду утром рубль снова рос.

Накануне конфликт в Черном море комментировал российский премьер Дмитрий Медведев. Как и Путин в разговоре с Меркель, он связал его с предстоящими выборами на Украине.

"Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур, - говорил Медведев. - Для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений, и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация".