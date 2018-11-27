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Один из самых спорных моментов указа о введении военного положения, утвержденного в понедельник Верховной радой Украины, - это его временные рамки.

На протяжении всего дня понедельника представители украинской власти озвучивали разные даты начала военного положения и называли два разных срока его действия.

Окончательная ясность в этом вопросе не наступила даже на следующий день после результативного голосования за военное положение.

Финальный текст президентского указа о его введении на момент публикации этой статьи не опубликован.

Как это должно быть?

Процедура утверждения военного положения, прописанная в украинском законодательстве, состоит из следующих шагов:

Совет национальной безопасности и обороны Украины подает на рассмотрение президенту предложения относительно введения военного положения;

президент издает указ о введении военного положения и одновременно подает на рассмотрение Верховной рады проект закона об утверждении этого указа;

Верховная Рада неотложно собирается и утверждает этот указ;

президентский указ и закон, принятый Верховной радой, обнародуются и входят в силу одновременно.

Казалось бы, простая процедура, которая сейчас применяется впервые в истории Украины, тем не менее привела к путанице.

Шаг первый: Совбез

Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на экстренное заседание в полночь ночи на понедельник, 26 ноября.

Вскоре стало известно, что его члены приняли решение рекомендовать президенту ввести на всей территории Украины военное положение с 14:00 26 ноября.

Срок действия военного положения, изложенный в решении Совбеза, составляет 60 дней.

Именно этот срок впоследствии станет одним из камней преткновения в дискуссиях на эту тему. Введение военного положения сроком в два месяца фактически означало перенос даты президентских выборов, намеченных на 31 марта следующего года: военное положение должно было закончится в конце января, хотя старт кампании намечен на 31 декабря. Проводить выборы во время военного положения запрещено законом.

Тем не менее в обед понедельника на сайте президента появился указ с длинным названием "О решении Совета национальной обороны и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

В этом первом - и не последнем - указе о военном положении военное положение сроком от 26 ноября по 25 января предлагалось ввести на всей территории Украины.

Вскоре после этого на сайте парламента появился еще один указ президента - уже второй - с коротким названием "О введении военного положения в Украине".

В нем сроки и территория военного положения повторяли положения первого указа: начало 26 ноября, длительность 60 дней, вся территория Украины.

Шаг второй: Незапланированное обращение

Однако уже в сессионном зале парламента оказалось, что приступить к рассмотрению вопроса о военном положения невозможно: сразу несколько десятков членов парламента заблокировали трибуну, требуя изменений проблемных моментов указа, а сигналы о несогласии с формулировками документа посылали даже вполне лояльные к власти депутаты.

В этой ситуации президент Петр Порошенко покинул здание парламента и вышел в эфир с незапланированным ранее телеобращением.

В одном из первых предложений спича президент заявил, что "несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с девяти утра 28 ноября".

А в одном из последних - что несмотря на рекомендацию Совбеза ввести военное положение длительностью в 60 дней, он будет предлагать парламенту его 30-дневный срок.

Этот тезис выглядел странно на фоне того, что на сайтах президента и парламента продолжали висеть старые указы, в которых в качестве даты начала военного положения значилось 26 ноября, а срока - 60 дней.

Шаг третий: Парламент

После трехчасовых консультаций Верховная рада Украины все-таки приступила к рассмотрению законопроекта о военном положении. Однако замечаний к документу высказывалось слишком много, и перспективы его принятия были неясными.

В этой ситуации Петр Порошенко, вернувшийся в парламент, выступил с еще одной речью, в которой объявил, что внес в парламент "новый проект указа, в котором срок действия военного положения будет сокращен до 30 суток". При этом дата начала военного положения президентом не конкретизировалась.

Еще одно нововведение, озвученное в президентском спиче: "по итогам обсуждения" ограничить территорию действия военного положения десятью областями Украины - граничащими с Россией и Приднестровьем, а также имеющих выход к Черному и Азовскому морям.

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Некоторые парламентарии громко возмущались тем, что до сих пор не видели этого документа.

"Этот указ зарегистрирован в Верховной Раде, официально внесен на замену, и сейчас, при объявлении постановки на голосование главой Верховной рады, вы будете голосовать именно за него", - успокаивал их Порошенко.

В конце концов, 276 голосами "за" депутаты Верховной рады утвердили не опубликованный на тот момент указ президента, а спикер Андрей Парубий тут же подписал этот документ.

Сайты Верховной рады и Совбеза разместили информационные сообщения, в которых отметили, что в соответствии с проголосованным в понедельник вечером решением военное положение на территории десяти областей Украины начнется 26 ноября.

Это входило в противоречие с заявлением президента из его первой речи, согласно которой военное положение начнется в десять утра 28 ноября.

Шаг четвертый: Ночной указ

В ночь на вторник на сайте Верховной рады появился текст еще одного указа президента: логично было бы предположить, что речь идет о документе, внесенном "на замену", о котором Порошенко говорил с трибуны Верховной рады.

И действительно, в нем срок действия военного положения значился как 30 дней, а начало его действия - как 26 ноября.

Однако территорией, на которой оно будет действовать, была обозначена вся Украина, а не десять областей.

В тот момент казалось, что самым надежным способом разобраться в ситуации будет просто дождаться публикации чистовика указа в СМИ органов власти: в правительственной газете "Урядовий кур'єр" ("Правительственный курьер") и парламентской "Голос України".

Шаг пятый: Публикация

Однако утро вторника не принесло ответа на вопросы о деталях военного положения.

Газета "Голос України" на своей первой полосе разместила заметку, в которой проинформировала, что в десяти областях Украины вводится военное положение сроком на 30 дней, не уточнив, с какой именно даты нужно вести отчет этого срока. Самого указа парламентская газета не опубликовала.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Петру Порошенко удалось выступить на заседании Рады лишь со второй попытки

А "Урядовий кур'єр" разместил текст президентского указа - но не окончательного, утвержденного Верховной радой, а самого первого, с длинным названием, который фиксировал предложение СНБО ввести 60-дневное военное положение на всей территории Украины.

На момент публикации этой статьи на сайте ни одного органа украинской власти не размещен текст окончательной версии президентского указа о введении военного положения.

Точно так же ни один печатный орган украинской власти не опубликовал его финальный текст.

Источники Би-би-си в украинской власти заявляют, что официальную публикацию окончательного текста указа о введении в десяти областях военного положения сроком на 30 дней начиная с 26 ноября этого года следует ожидать в среду.