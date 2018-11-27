В России за один день отменили концерты IC3PEAK, Хаски и Элджея. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации Youtube/IC3PEAK Image caption Клип не песню IC3PEAK "Смерти больше нет" частично снят на фоне здания ФСБ

Концерт группы IC3PEAK в Перми отменили после того, как к месту его проведения приехала полиция. Ранее во вторник был отменен концерт рэпера Хаски в Вологде и выступление рэпера Элджея в Якутске. Би-би-си разбирается в ситуации.

IC3PEAK: Три смены площадки за один день

Изначально концерт должен был пройти в пермском клубе Cape Town, однако, как сообщает "Медиазона", глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков настоятельно рекомендовал организаторам не проводить мероприятие из-за "суицидальной направленности" текстов группы.

Арт-директор Cape Town Давид Шелтер рассказал изданию, что чиновник лично приезжал в заведение, а после этого провел "неприятный разговор" с гендиректором клуба.

Затем концерт перенесли в клуб "Мичурин", но и эта площадка вскоре объявила о его отмене. Всего за час до запланированного начала мероприятия в закрытой группе концерта в соцсети "ВКонтакте" было объявлено новое место: клуб "Кама".

По информации пермского портала 59.ru, за несколько минут до начала концерта к клубу приехали машины ГИБДД, и полицейские начали проверять документы у всех водителей, высаживавших фанатов.

Через 15 минут после начала концерта зрителей попросили покинуть здание, и концерт отменили: об этом объявили сами артисты со сцены, сказав, что им "позвонили из полиции".

Адвокат Павел Чиков в своем "Твиттере" написал, что полиция заблокировала группу IC3PEAK на заднем дворе клуба и не пускала к музыкантам адвоката. "Сотрудники полиции требуют от солистки Анастасии Креслиной и команды покинуть Пермь, предлагают вывезти за черту города", - писал он.

Позднее Чиков сообщил, что адвоката к музыкантам все-таки пропустили, а самих участников группы отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. Чиков также утверждает, что ФСБ составила целый список нежелательных артистов, однако не уточняет источник этой информации. Ее подтверждения из других источников нет.

IC3PEAK - электронный дуэт Анастасии Креслиной и Николая Костылева из Москвы.

Раньше их песни были в основном на английском языке. Но этой осенью группа записала альбом "Сказка" с текстами о проблемах российской жизни. "Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента", - поется в песне "Смерти больше нет".

С началом тура по регионам у группа начались проблемы: в Нижнем Новгороде пришлось дважды менять площадки - туда приходили то МЧС, то пожарные. В последний момент музыкантам удалось снять лофт, в котором они и провели концерт.

На следующий день в Казани площадки для выступления тоже пришлось менять, но это не помогло: примерно на 25-й минуте концерта группе вырубили электричество.

Хаски: Запрет под угрозой закрытия клуба

Ранее во вторник стало известно, что клуб в Вологде Party Club X. O. отказался проводить концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) под угрозой закрытия заведения.

"Пришла бумага от площадки, что они не могут провести концерт в связи с угрозой их дальнейшего закрытия органами", - сказал порталу "МБХ медиа" представитель артиста Андрей Орехов.

Представительница клуба пояснила РИА Новости, что концерт отменен "в связи с тем, что песни [Хаски] несут характер насилия, оружия".

В понедельник на официальной странице "ВКонтакте" уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой появилось сообщение о жалобах родителей подростоков в связи с концертами рэпера.

Media playback is unsupported on your device "Я буду петь свою музыку": Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

В сообщении отмечалось, что песни Кузнецова пропагандируют употребление алкоголя и однополые связи, а также содержат ненормативную лексику.

До этого концерты Хаски были сорваны или отменены в ряде других городов России, а 22 ноября рэпер был арестован в Краснодаре на 12 суток за мелкое хулиганство после очередного сорванного выступления.

За Хаски вступились многие деятели российского шоу-бизнеса. Четыре дня спустя суд в Краснодаре отменил его арест.

Элджей: Песни "антиобщественного содержания"

Организаторы концерта рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в Якутске сообщили в "Инстаграме" об отмене мероприятия в связи с многочисленными угрозами в адрес исполнителя.

"Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после", - говорится в сообщении.

Позднее мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила журналистам, что "не сожалеет" об отмене концерта, но при этом отметила, что если правоохранительные органы не имеют претензий к исполнителю, то "вмешательство мэрии в коммерческую деятельность концертного агентства излишне".

Помощник мэра Алексей Толстяков заверил, что администрация города не препятствовала выступлению рэпера. В беседе с изданием "Политика сегодня" он сказал, что мероприятие просили отменить "родители, мамы, папы, потенциальные слушатели концерта".

Более жесткий коментарий последовал от министерства по физической культуре и спорту Якутии, где отметили, что Элджей "известен исполнениями песен антиобщественного содержания", а его песни могут привести "к непоправимому удару по моральным и нравственным ценностям современного общества".

В сентябре Элджей отменил концерт в Махачкале после многочисленных угроз в адрес рэпера Егора Крида, который также должен был приехать в Махачкалу с концертом, но отменил выступление.