Ведущий "Вестей в субботу" Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства

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Телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне, отметив, что это не нарушает российского законодательства. Ранее о наличии у Брилева гражданства Британии сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС", - написал Брилев на своей станице в "Фейсбуке".

Брилев отметил, что наличие у него гражданства другой страны не нарушает российских законов, а собственность в британской столице была приобретена на законные средства.

"Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет. Чистую правду сказала моя жена Ира: у нее британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - объяснил он.

"Расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал?" - отметил телеведущий.

Расследование Навального

Еще 22 ноября ФБК оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором Брилев назван подданным Великобритании. Сотрудники фонда нашли Брилева и его жену Ирину в списке тех, кто имеет право голосовать на британских выборах. По данным ФБК, они были внесены в этот список еще в 2001 году.

Кроме того, ФБК выяснил, что супруга Брилева является единственным собственником квартиры на западе Лондона. Согласно выписке на квартиру, которую опубликовал ФБК (Би-би-си не может подтвердить ее подлинность), она была куплена в 2016 году за 700 тысяч фунтов (78 млн рублей на момент покупки).

В документе указано, что квартира была куплена без займов и ипотеки.

Ирина Брилева в разговоре с "Дождем" заявила, что у нее нет британского гражданства, и что они с мужем не покупали недвижимость в Великобритании.

"Нет, это неправда. А зачем я вас буду обманывать? Никакого гражданства Великобритании у меня нет в помине. Там [в расследовании] были представлены документы, с которых были сделаны скриншоты, со времен работы нашей с мужем в Великобритании, это было давным-давно", - сказала она.

Сергей Брилев - ведущий субботней программы "Вести" на телеканале "Россия 1" и заместитель директора ВГТРК. Он также ведет мероприятия с президентом России Владимиром Путиным, в том числе "Прямой линии".