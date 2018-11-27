Сергей Венергольд, подорвавший автобус с футболистами "Боруссии", получил 14 лет тюрьмы
Уроженец России Сергей Венергольд, который взорвал автобус с членами команды дортмундской "Боруссии" в апреле 2017 года, приговорен к 14 годам тюремного заключения.
29-летний Венергольд, который является гражданином Германии русского происхождения, заложил в автобусе самодельные взрывные устройства, начиненные гвоздями. Взрывы произошли в тот момент, когда автобус миновал зеленую изгородь на въезде в стадион, где должен был состояться четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
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В результате взрывов ранения получили два человека - защитник "Боруссии" из Испании Марк Бартра и полицейский. Первоначально полиция сочла это нападение террористическим актом, совершенным исламистами.
Позднее Венергольд признался в том, что именно он замыслил это нападение, но заявил при этом, что не хотел никому причинять вреда.
Венергольд планировал заработать на панике, вызванной взрывом, скупив акции команды. Преступник был вычислен из-за того, что он приобрел 15 тысяч опционных сертификатов немецкого клуба, взяв кредит в размере 78 тысяч евро. При определенных условиях он мог заработать от 550 тысяч до 3,9 млн евро.
Венергольд был признан виновным по 28 пунктам обвинения в покушении на убийство.