Guardian: Манафорт встречался с Ассанжем перед "сливом" переписки демократов. Письма публиковал Wikileaks

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption Пол Манафорт в тюрьме

Газета Guardian опубликовала статью обозревателя Люка Хардинга о том, что бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт якобы тайно встречался с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

В публикации говорится, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013, 2015 и 2016 году. Первые встречи состоялись задолго до того, как сайт Wikileaks опубликовал десятки тысяч писем с почтовых серверов Демократической партии США, во взломе которых американские спецслужбы обвиняют российских хакеров.

Согласно неназванному источнику издания, Манафорт якобы виделся с Ассанжем в марте 2016 года. Публикация писем демократов на Wikileaks случилась через несколько месяцев после этой встречи.

Манафорт, который является главным подозреваемым в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в предвыборную кампанию в 2016 году в США, отрицает свою причастность к сливу этих документов. Ассанж также заявлял, что всё это дело не имеет под собой оснований.

Публикация Хардинга в Guardian вызвала немедленный ответ Wikileaks. Проект заявил в твите, что готов побиться на миллион долларов и "голову главного редактора Guardian", что Ассанж и Манафорт никогда не встречались. Люка Хардинга представители Wikileaks называют "серийным фабрикатором".

Первый визит Манафорта в посольство, пишет Guardian, состоялся спустя год после того, как Ассанж укрылся там, опасаясь выдачи властям США.

Газета ссылается при этом на внутренний документ эквадорской разведывательной службы "Сенаин", который содержит список лиц, посещавших Ассанжа. Среди них якобы есть Манафорт и несколько российских граждан. О каких именно россиянах идет речь, неизвестно.

Этот же источник указывает, что посещение Манафортом посольства Эквадора в 2016 году было кратким и продолжалось всего 40 минут. Обычно таких посетителей регистрирует охрана посольства, но в данном случае по неизвестным причинам этого сделано не было, пишет газета.

Image caption Джулиан Ассанж отрицает факт знакомства с Полом Манафортом

Эти данные о знакомстве Манафорта и Ассанжа могут представить интерес для спецпрокурора Мюллера, который проявлял интерес к возможным контактам между сайтом WikiLeaks и приближенными Дональда Трампа, включая его политического лоббиста Роджера Стоуна и сына Дональда Трампа-младшего.

Уже после публикации заметки Guardian телеканал Си-эн-эн со ссылкой на собственный источник сообщил, что Роберт Мюллер интересовался встречей Манафорта и президента Эквадора Ленина Морено в Кито в 2017 году. Спецпрокурора интересовало, шла ли на этой встрече речь об Ассанже.

Согласно сведениям Guardian, знакомство Манафорта с Ассанжем в тот период, когда Манафорт работал на Украине в качестве советника президента Виктора Януковича.

Зачем Манафорту понадобился в то время Ассанж, остается неясным, пишет газета. Он часто летал из США в Киев, обычно через Франкфурт, но иногда через Лондон, о чем сохранились документы, подчеркивает Guardian.

26 ноября 2018 года источники, близкие к специальному прокурору Мюллеру, сообщили, что Манафорт, который ранее соглашался дать показания по этому делу, неоднократно лгал следователям по целому ряду вопросов.