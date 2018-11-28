Правообладатель иллюстрации NOAA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Спутники зафиксировали в 2015 году повышение температуры на поверхности Тихого океана

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что вероятность того, что в ближайшие три месяца в Тихом океане возникнет новая слабая аномалия температуры поверхностных вод - Эль-Ниньо, составляет 75-80%.

Эль-Ниньо - возникающие естественным образом колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В более узком смысле Эль-Ниньо - фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. При этом ослабевают или вообще прекращаются пассаты, замедляется апвеллинг - подъем теплой воды из глубины в восточной части Тихого океана, у берегов Перу.

Это природное явление непосредственно влияет на погоду в Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Его связывают с проливными дождями и наводнениями в Южной Америке и засухами в Африке и Азии. Часто Эль-Ниньо приводит к рекордным температурам воздуха в разных частях планеты.

Как свидетельствуют данные ВМО, температура поверхности в тропических водах у побережья Перу слегка повышается с октября этого года. Это приводит к торможению циркуляции вод и их дальнейшему разогреву. Однако пока что атмосфера не отреагировала на избыточное тепло, которое вырабатывает "подогретый" океан.

Ученые прогнозируют вероятность возникновения нового Эль-Ниньо с мая этого года со всё большей уверенностью.

Австралийское метеобюро на данный момент полагает, что Эль-Ниньо начнет проявляться в декабре. В то же время американские метеорологи с 90%-й вероятностью считают, что он возникнет в январе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Засухи в одних частях планеты и наводнения в других связывают с Эль-Ниньо

Модели, построенные ВМО, указывают, что вероятность появления нового полноценного Эль-Ниньо составляет 75-80%. Скорее всего, он проявит себя между декабрем и февралем 2019 года, говорят они.

На данном этапе, прогнозы ВМО масштабов выраженности явления колеблются в диапазоне от слабовыраженных до умеренного разогрева с повышением температуры поверхностных слоев океана на 0,8-1,2 градуса от среднего уровня.

Шансы на возникновение сильно выраженного явления в настоящее время расцениваются как низкие.

"Прогнозируемый Эль-Ниньо не ожидается столь же сильным, как в 2015-16 годах, когда это явление было связано с засухами, наводнениями и выщелачиванием кораллов в различных районах мира", - заявил Макс Дилли, директор отдела прогнозирования и адаптации ВМО.

"Несмотря на это, новый Эль-Ниньо может существенным образом повлиять на распределение осадков и колебание температур во многих регионах мира. Это будет иметь важные последствия для сельского хозяйства и производства продуктов питания, для управления водными ресурсами и для здравоохранения. В сочетании с долговременными климатическими трендами это явление может привести к рекордным температурам в 2019 году", - сказал он.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустила доклад, в котором приводится список стран, которые могут испытать трудности в снабжении продовольствием в результате возникновения Эль-Ниньо.

Среди них - Гондурас, Колумбия и Венесуэла в Центральной Америке, ДРК в Центральной Африке, Афганистан и северные районы Пакистана в Азии.