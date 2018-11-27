Губка Боб осиротел: в США скончался автор мультсериала Стивен Хилленберг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стив Хилленберг (в центре) и его создания были известны миллионами детей и взрослых

В США на 57-м году жизни скончался Стивен Хилленберг, автор сверхпопулярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Причиной смерти стала мотонейронная болезнь, или боковой амиотрофический склероз (БАС). Диагноз Хилленбергу был поставлен в марте прошлого года.

"Мы страшно расстроены известием о кончине Стива Хилленберга, - говорится в заявлении кинокомпании Nickelodeon. - Он был близким другом и давним творческим партнером нас всех в Nickelodeon. Он придавал сериалу "Губка Боб" присущие ему юмор и невинность. Его оригинальные персонажи надолго останутся с нами как напоминание о ценностях оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения".

Стивен Хилленберг, или Стив, как звали его родные и близкие, родился 21 августа 1961 года в Форт-Силле, штат Оклахома.

В 1984 году он закончил Университет Гумбольдта в штате Калифорния и устроился работать преподавателем морской биологии в Морской институт, ныне Институт океана в Дана-Пойнт.

Профессиональный интерес биолога вкупе с художественными способностями и любовью к морской живности подтолкнули Стива к тому, чтобы иллюстрировать лекции собственными рассказами и рисунками, в которых фигурировали его будущие герои - Губка Боб и его друзья.

В 1987 году он плавно перешел к карьере аниматора, окончив курс экспериментальной анимации в Калифорнийском институте искусств в Валенсии и получив степень магистра изящных искусств в 1992 году.